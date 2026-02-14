Svetové trhy väčšinou klesli, investorov brzdia obavy z umelej inteligencie

Svetové akciové trhy v piatok hľadali impulz, keďže investorov brzdili obavy z dopadov umelej inteligencie na firemné zisky a celkovú úroveň ocenenia technologických spoločností.
Údaje o inflácii v USA, ktoré boli slabšie oproti očakávaniam, síce mierne zlepšili výhľad na znižovanie úrokových sadzieb, no neistota pretrváva.
Ázijské burzy oslabili po technologickom prepade Wall Street
Hlavný index S&P 500 uzavrel s minimálnym ziskom 0,1 percenta, zatiaľ čo technologický Nasdaq klesol o 0,2 percenta. Trhy tak nadviazali na štvrtkový pokles, keď hlavné americké indexy stratili viac ako percento.
V Európe parížsky CAC 40 stratil 0,4 percenta. Akcie kozmetického koncernu L’Oreal oslabili o štyri percentá po slabších tržbách, čo vyvolalo obavy o vývoj luxusného segmentu a predaja v Číne. Londýnsky FTSE 100 naopak pridal 0,4 percenta a frankfurtský DAX vzrástol o 0,3 percenta.
Európa naliehavo potrebuje alternatívu ku kartám Visa a MasterCard
V Ázii prevládli straty. Tokijský Nikkei 225 klesol o 1,2 percenta, hongkonský Hang Seng Index o 1,7 percenta a čínsky Shanghai Composite o 1,3 percenta.
Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zamierila nahor o 0,3 % na 67,75 USD za barel.