Zlato sa dostáva do centra pozornosti investorov, dlhodobá udržateľnosť rastu je však otázna

Zlato sa opäť dostáva do centra pozornosti investorov. Po rokoch, keď plnilo najmä úlohu bezpečného prístavu v časoch neistoty, dnes prekonáva historické maximá a láka tak drobných aj inštitucionálnych hráčov. Otázkou však zostáva, či je súčasný rast dlhodobo udržateľný, aké riziká so sebou nesie a aké miesto by mal mať drahý kov v portfóliu bežného investora.
Navýšenie zlatých rezerv
Podľa garanta pre sektor kapitálového trhu spoločnosti Universal maklérsky domMareka Sokola si zlato už roky udržiava svoju hodnotu. Dokonca aj v obdobiach ekonomickej neistoty, vysokej inflácie, geopolitických kríz, či poklesu úrokových sadzieb rastie. Aktuálne ceny, ktoré sa pohybujú na nových historických maximách, možno podľa neho pripísať aj napätiu vo svete a rastúcemu dopytu zo strany centrálnych bánk.
„Niektoré krajiny, ako napríklad Poľsko, Čína, Turecko a ďalšie, si v posledných rokoch výraznejšie navyšovali zlaté rezervy, čo mohlo hnať jeho cenu smerom nahor,“ vysvetľuje. Zlato sa dnes obchoduje nad úrovňou 4 200 eur za uncu, pričom najvýraznejšie nárasty zaznamenalo v posledných troch rokoch.
Formy investovania
Tento vývoj podporuje presvedčenie časti investorov, že ide o stabilnú poistku proti inflácii a geopolitickým otrasom. Sokol však upozorňuje, že investovanie do zlata má viacero foriem a každá z nich prináša odlišné náklady a riziká. Jednou z možností je jednorazový nákup fyzického zlata v podobe zliatkov či mincí. Väčšie gramáže sa dnes môžu vyšplhať na desiatky tisíc eur, no dostupné sú aj malé zliatky od jedného gramu. Alternatívou sú sporiace programy, v rámci ktorých si investor postupne nasporí na konkrétny zliatok.
Fyzické zlato je však často spojené s vyššími poplatkami a nižšou likviditou pri predaji. „Treba tiež podotknúť, že predaj fyzického zlata so sebou nesie okrem nižšej likvidity aj finančnú stratu v podobe spreadu, teda rozdiel medzi nákupnou a predajnou cenou,“ zdôrazňuje.
Jednostranná stávka
Alternatívou môžu byť podielové fondy kopírujúce vývoj ceny zlata, ktoré podľa neho ponúkajú nižšie poplatky a vyššiu flexibilitu pri odpredaji, hoci investor v tomto prípade nevlastní kov priamo. Napriek súčasnej eufórii odborníci varujú pred jednostrannou stávkou na jedinú komoditu.
„Dôkazom sú rôzne obdobia, v ktorých zlato neudržalo svoju hodnotu, dokonca naopak klesalo,“ pripomína Sokol. Hoci z dlhodobého hľadiska si zlato hodnotu spravidla drží, jeho cena podlieha cyklom a môže výrazne kolísať. Preto odporúča, aby zlato tvorilo približne desať percent investičného portfólia. „Vo všeobecnosti si myslím, že zdravý podiel zlata v investičnom portfóliu by mal predstavovať približne 10 % zo všetkých aktív,“ dodáva.
Sila zlata
Optimistické vyhliadky na ďalší rast pritom zdieľajú aj viaceré globálne finančné inštitúcie. Podľa obchodnej manažérky spoločnosti Golden Oak TrustZuzany Dvorskej prekonáva zlato historické maximá a rok 2026 bude „najmä skúškou trpezlivosti“. Banka UBS očakáva, že zlato uzavrie rok na úrovni 5 400 dolárov, Yardeni Research predpokladá hranicu 6 000 dolárov a Nikolaos Panigirtzoglou, globálny trhový stratég JP Morgan, hovorí dokonca o pásme 8 000 až 8 500 dolárov.
„Ak sme mali pocit, že posledné dva roky boli rokmi zlata, tak až tento rok nám naozaj ukazuje jeho silu,“ konštatuje Dvorská. Aj ona však pripomína základné investičné pravidlo. „Najlepším spôsobom, ako budovať dlhodobý majetok, aj naďalej zostáva zdravá diverzifikácia portfólia,“ zdôrazňuje.
Zlato tak môže byť dôležitou súčasťou investičnej stratégie, no nie jej jediným pilierom. V čase geopolitickej neistoty a kolísavých trhov plní úlohu poistky, no jeho sila sa naplno prejaví len v kombinácii s rozumným rozložením rizika.