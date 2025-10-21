Finančná správa odhalila podvody za takmer 98 miliónov eur, najväčší prípad riešili v Nitre

Finančná správa pokračuje v sprísnenom boji proti daňovým únikom. V treťom štvrťroku vykonali daňoví kontrolóri spolu 2 176 daňových kontrol a 3 777 miestnych zisťovaní. Výsledkom bolo odhalenie nezrovnalostí v celkovej sume takmer 97,7 milióna eur, pričom 7,9 milióna eur predstavoval zánik nároku na vrátenie nadmerného odpočtu DPH.
Najvyšší nález zistili kontrolóri v Nitre
Najvyšší zistený nález pochádzal z Daňového úradu Nitra, ktorý odhalil nezrovnalosti vo výške 9,4 milióna eur na dani z pridanej hodnoty. Kontrola potvrdila, že spoločnosť deklarovala dodávky tovaru, ktoré sa v skutočnosti nikdy neuskutočnili. „Na základe medzinárodnej výmeny informácií sa preukázalo, že nebolo možné potvrdiť reálne dodanie ani fyzickú existenciu tovaru tak na strane zahraničných dodávateľov, ako aj odberateľov,“ uviedla finančná správa.
Ďalší významný prípad zaznamenal Úrad pre vybrané hospodárske subjekty, ktorý sa zameral na transferové oceňovanie, teda stanovovanie cien medzi prepojenými firmami. Kontrolóri zistili, že ceny výrobkov boli nastavené tak, že zvýhodňovali spoločnosti zodpovedné za ich cenotvorbu, čím došlo k umelému presunu ziskov mimo Slovenska. Výsledkom bolo vyrubenie dane vo výške 1,8 milióna eur a zníženie daňovej straty o ďalšie 3 milióny eur.
Bratislavskí kontrolóri odhalili fiktívne obchody
Daňový úrad Bratislava zasa vďaka využitiu analytických databáz a európskeho systému CESOP odhalil fiktívne obchodné transakcie medzi firmami v rôznych členských štátoch EÚ. V spolupráci s partnerskými daňovými správami dokázal preukázať umelé fakturácie, ktoré mali slúžiť na neoprávnené odpočty DPH. Nález v tomto prípade predstavoval 1,4 milióna eur.
Okrem samotných kontrol pristúpila finančná správa aj k zrušeniu 1 273 registrácií DPH. Týkalo sa to najmä rizikových spoločností, ktoré prestali vykonávať podnikateľskú činnosť, nepredkladali daňové priznania, nezaplatili svoje daňové povinnosti alebo boli dlhodobo nedosiahnuteľné na adrese sídla. Týmto krokom chce úrad zamedziť opakovanému zneužívaniu systému DPH.
Kontroly majú aj preventívny účinok
Výsledky tretieho štvrťroka podľa finančnej správy potvrdzujú, že kontrolná činnosť má nielen finančný, ale aj preventívny efekt. „Férové podnikanie a dobrovoľné plnenie daňovej disciplíny sa vypláca,“ uvádza úrad s tým, že bude aj naďalej preverovať rizikové transakcie, najmä v oblasti DPH a dane z príjmov.
Finančná správa zároveň apeluje na podnikateľov, aby boli pri výbere obchodných partnerov obozretní, keďže mnohé daňové podvody vznikajú práve zapojením do reťazcov fiktívnych dodávok.