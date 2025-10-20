Akcie banky BNP Paribas prudko klesli po verdikte amerického súdu

Akcie najväčšej francúzskej banky BNP Paribas v pondelok klesli o viac ako osem percent po tom, čo americký súd minulý týždeň uznal banku zodpovednou za zverstvá spáchané v Sudáne. Porota v New Yorku v piatok rozhodla, že banka pomáhala udržiavať režim bývalého sudánskeho vodcu Omara al-Bašíra.
Osemčlenná porota sa priklonila na stranu troch žalobcov pôvodom zo Sudánu, ktorí získali celkovo 20,75 milióna dolárov na náhrade škody. Počas súdneho pojednávania vypovedali o hrôzach, ktoré spáchali sudánski vojaci a milícia Džandžavíd.
Po verdikte BNP Paribas vo vyhlásení pre AFP uviedla, že rozhodnutie je „jednoznačne nesprávne“ a banka má „silné dôvody na odvolanie“. Banka pôsobila v Sudáne od konca 90. rokov až do roku 2009 a poskytovala akreditívy, ktoré umožnili Sudánu plniť záväzky v oblasti dovozu a vývozu.
Žalobcovia, dvaja muži a jedna žena, teraz všetci americkí občania, tvrdia, že tieto zmluvy pomáhali financovať násilie páchané Sudánom na časti jeho obyvateľstva. V súdnej sieni v Manhattane uviedli, že boli mučení, popálení cigaretami, porezaní nožom a žena bola sexuálne napadnutá.
Advokáti francúzskej banky argumentovali, že jej operácie v Sudáne boli v Európe legálne a uviedli, že banka nemala žiadne vedomosti o porušovaní ľudských práv. Banka uviedla, že zverstvá by boli spáchané bez ohľadu na jej operácie v Sudáne.
Vojna v Sudáne si podľa Organizácie Spojených národov (OSN) v rokoch 2002 až 2008 vyžiadala približne 300-tisíc životov a vyhnala z domovov 2,5 milióna ľudí. Omar al-Bašír, ktorý vládol v Sudáne tri desaťročia, bol v apríli 2019 zvrhnutý a zadržaný po mesiacoch protestov. Medzinárodný trestný súd (ICC) ho hľadá za genocídu.