Finančná správa rozširuje registráciu z úradnej moci na daň z príjmov o nové skupiny subjektov

Finančná správa (FS) od pondelka rozširuje registráciu z úradnej moci na daň z príjmov o nové skupiny daňových subjektov. Tieto daňové subjekty nebudú mať povinnosť správcovi dane predkladať žiadosti o registráciu, čo podľa hovorcu FS Daniela Kováča znamená nižšiu administratívnu záťaž a úsporu času.
Preberanie údajov z ďalších registrov
S účinnosťou od 6. októbra finančná správa rozširuje preberanie údajov z registra právnických osôb (RPO) z ďalších zdrojových registrov, ktorými sú Register taxislužby, Register finančných poradcov, Register poľovníckych organizácií, Zoznam znalcov, Zoznam tlmočníkov, Zoznam prekladateľov a Register fyzických osôb v športe.
Údaje z týchto zdrojov sú podkladom pre správcu dane pre vykonanie registrácie z úradnej moci ďalšej skupiny daňových subjektov vedenej v registri právnických osôb. Pre uvedené daňové subjekty odpadla povinnosť predkladať formulár Žiadosť o registráciu, oznámenie zmien a žiadosť o zrušenie registrácie.
Registrácia z úradnej moci
Registráciu z úradnej moci vykonáva na základe legislatívnej úpravy FS od januára 2023. Týka sa fyzických a právnických osôb, ktoré sú zapísané do registra právnických osôb, podnikateľov a orgánov verejnej moci registra právnických osôb zo zdrojových registrov – Obchodný register, Živnostenský register, Register spoločenstiev vlastníkov bytov a nebytových priestorov a Register pozemkových spoločenstiev.
Registrácia z úradnej moci je podľa Daniela Kováča významným krokom v ústretovom prístupe k daňovým subjektom. Pre daňové subjekty to znamená nižšiu administratívnu záťaž a úsporu času. Z úradnej moci finančná správa zaregistrovala za rok 2024 celkovo 79 889 daňových subjektov a od 1. januára 2025 do konca septembra 2025 celkovo 54 935 daňových subjektov.