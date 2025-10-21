Účtovné závierky s chybami sú stále problém, experti odporúčajú prevenciu a dôslednú kontrolu výkazov

Na Slovensku podalo za rok 2024 účtovnú závierku s chybami viac ako 11 100 firiem. To predstavuje približne 4 percentá všetkých spoločností, ktoré závierku podali. Vyplýva to z analýzy portálu valida.sk, ktorý dlhodobo monitoruje kvalitu firemných výkazov.
Hoci ide o podobný podiel ako v predchádzajúcich rokoch, expertka upozorňuje, že pretrvávajúce chyby v účtovníctve môžu mať pre podniky vážne dôsledky. Od zníženej dôveryhodnosti až po riziko porušenia zákona o účtovníctve.
Najčastejšie chyby vo výkazoch
Najčastejším pochybením bolo opäť nesprávne vykázané základné imanie. Portál zistil, že až 5 210 spoločností uviedlo v súvahe inú hodnotu základného imania, než aká je zapísaná v Obchodnom registri alebo Registri právnických osôb.
„Pokiaľ základné imanie obchodnej spoločnosti, ktorá ho povinne tvorí podľa Obchodného zákonníka, má v predloženej súvahe inú hodnotu, ako je k termínu zostavenia účtovnej závierky hodnota zapísaná v Obchodnom registri alebo v Registri právnických osôb, portál valida.sk pri účtovnom výkaze zobrazí kritickú chybu,“ vysvetlila Renáta Kiselicová z portálu valida.sk.
Ďalšie časté pochybenia firiem
Podľa nej pritom podať správne výkazy nie je technicky náročné, ak sa využívajú moderné softvérové riešenia. Kiselicová však upozorňuje, že aj v dobe digitalizácie zostáva kľúčová profesionálna zodpovednosť účtovníkov. „Ak firemné účtovné závierky obsahujú chyby, vysiela to signál o nedostatočnej kvalite spracovania účtovníctva či nedôslednosti v tejto oblasti. Takáto firma napríklad nevie získať bankový úver, pokiaľ si výkazy neopraví,“ dodala.
Ďalším rozšíreným problémom je podanie nulového alebo neúplného výkazu, ktorý v roku 2024 predložilo až 2 891 spoločností. Takéto výkazy často poukazujú na nedostatočnú administratívnu kontrolu či chybné prepojenie účtovných údajov. Tretím najčastejším pochybením bola absencia väzby medzi účtovnými výkazmi. Konkrétne nesúlad medzi výsledkom hospodárenia vo výkaze ziskov a strát a údajmi v súvahe. Tento problém sa týkal 1 013 firiem.
Chyby sa opakujú a pretrvávajú
Portál valida.sk zároveň upozornil, že viac ako polovica firiem, ktoré urobili chyby v roku 2024, zlyhala aj v minulosti. Ide teda o dlhodobý problém, nie o ojedinelé prešľapy. Nesprávne alebo neúplné účtovné výkazy môžu mať pritom vážne následky. Okrem straty dôvery zo strany obchodných partnerov či investorov môžu firmám priniesť aj daňové komplikácie a sankcie. V niektorých prípadoch dokonca signalizujú porušenie zákona o účtovníctve, čo môže viesť k správnym alebo súdnym konaniam.
Kiselicová zdôrazňuje, že včasná oprava a prevencia sú pre firmy kľúčové. „V prípade výskytu chýb je dôležité, aby firma podnikla kroky na zistenie, opravu a prevenciu podobných chýb v budúcnosti,“ dodala. Podľa nej kvalitné účtovníctvo nie je len o splnení zákonnej povinnosti, ale aj o budovaní dôveryhodnosti firmy na trhu.