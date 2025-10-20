Slovensko predalo dlhopisy za viac ako 500 miliónov eur

Agentúra pre riadenie dlhu a likvidity (ARDAL) zverejnila výsledky októbrových aukcií štátnych dlhopisov, v ktorých si Ministerstvo financií SR zabezpečilo nové financovanie vo výške viac ako 500 miliónov eur. O štátne cenné papiere bol medzi investormi značný záujem, čo potvrdzuje celkový dopyt presahujúci 1,4 miliardy eur. Aukcie budú v utorok pokračovať nekonkurenčnou časťou, kde je k dispozícii ešte 57,6 milióna eur.
Najväčší záujem bol o dlhopis ŠD 245 R so splatnosťou vo februári 2035, ktorý prilákal dopyt až 599 miliónov eur, pričom akceptovaná bola suma 191,3 milióna eur. Priemerný ročnýakceptovaný výnos dosiahol takmer 3,3 %. Druhou najúspešnejšou emisiou bola aukcia ŠD 251 C so splatnosťou v novembri 2031, v ktorej štát akceptoval 115 miliónov eur pri priemernom ročnom výnose 2,84 %. Celkový dopyt dosiahol 194 miliónov eur.
Slovensko dopredalo ešte ďalšie dlhopisy za viac ako 63 miliónov eur
V aukcii ŠD 242 V s dlhšou splatnosťou do roku 2036 sa prijali ponuky v objeme 93 miliónov eur pri priemernom ročnom výnose 3,43 %. Celkový dopyt pritom dosiahol 271 miliónov eur. Emisia s najdlhšou splatnosťou, ŠD 233 AD do októbra 2047, priniesla do štátnej pokladnice 100 miliónov eur, pričom priemerný akceptovaný výnos dosiahol 4,12 %.