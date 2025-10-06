Preventívne kontroly priniesli ovocie, podnikatelia po zásahoch finančnej správy priznali o dva milióny viac

Finančná správa dosiahla citeľné výsledky v boji proti daňovým únikom vďaka preventívnym kontrolám, ktoré uskutočnila počas tohtoročného leta. Dve rozsiahle akcie s názvami „Horúce leto 4“ a „Návrat“ priniesli podľa finančnej správy nielen okamžitý efekt, ale aj zlepšenie disciplíny medzi podnikateľmi. Po zásahoch kontrolórov začali firmy evidovať vyššie tržby, spolu o viac ako 2 milióny eur.

Okamžitý nárast tržieb

V rámci akcie „Horúce leto 4“, ktorá sa uskutočnila v mesiacoch júl a august, sa inšpektori zamerali predovšetkým na prevenciu. Kontroly upozorňovali na zistené nedostatky bez okamžitého ukladaného postihu, pričom cieľom bolo viesť podnikateľov k dodržiavaniu zákona dobrovoľne.

Tento prístup sa podľa výsledkov osvedčil. Už počas nasledujúcich 15 dní po kontrole stúpli tržby kontrolovaných subjektov v priemere o 7 %, čo v absolútnom vyjadrení znamenalo viac ako 1,5 milióna eur. U tých, kde priamo zistili porušenie zákona, nárast dosiahol až 22 %, teda viac než 575-tisíc eur.

Porušenie odhalili v 36 percentách kontrol

Počas letnej akcie vykonali kontrolóri 2 628 kontrolných nákupov a porušenie zákona odhalili v 946 prípadoch, čo predstavuje 36 percent. Najčastejším previnením bolo neevidovanie tržby, ktoré sa vyskytlo v 648 prípadoch. Finančná správa udelila pokuty v celkovej výške takmer 600-tisíc eur, vydala 55 zákazov predaja a v troch prípadoch navrhla zrušenie živnostenského oprávnenia.

Septembrová akcia s názvom „Návrat“ bola zameraná na subjekty, ktoré už v minulosti pochybili pri evidencii tržieb. Tentoraz sa ukázalo, že preventívny prístup prináša dlhodobejší efekt. Opakované porušenie zákona zistili len u približne šestiny kontrolovaných podnikateľov. Kontrolóri vykonali 505 nákupov a porušenie zistili v 79 prípadoch, teda v 15,6 percenta kontrol. Najčastejším nedostatkom bolo opäť neevidovanie tržieb. Pokuty dosiahli spolu 52 570 eur, pričom finančná správa udelila aj 11 zákazov predaja a v jednom prípade navrhla zrušenie živnosti.

Nárast kontrolnej činnosti aj počtu preverení

Finančná správa zvyšuje svoju aktivitu v kontrolnej činnosti. V roku 2025 dosahuje počet požiadaviek na preverenie v priemere 1 130 mesačne, čo predstavuje nárast o 26 percent v porovnaní s rokom 2023. Výrazne pribudlo aj kontrol e-kasa pokladníc. V prvom polroku ich bolo viac než trojnásobne viac než vlani a päťnásobne viac ako v priemere rokov 2020 až 2023. Do konca roka 2025 by ich malo byť viac než 20-tisíc. Tieto kontroly odhalili 2 662 porušení a uložili pokuty vo výške 1,6 milióna eur.

Podľa údajov finančnej správy zároveň výrazne klesol podiel nepriznávaných tržieb, ktorý sa znížil z 65 percent v roku 2022 na 29 percent v roku 2024. Tento trend podľa úradu potvrdzuje, že kombinácia analytických nástrojov, preventívnych akcií a cielených kontrol má dlhodobý pozitívny efekt na správanie podnikateľov.

