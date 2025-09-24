Slovensko prechádza na e-faktúry, Ficova vláda schválila reformu DPH

Vláda schválila rozsiahlu novelu zákona o DPH, ktorá zásadne mení pravidlá fakturácie na Slovensku. Cieľom je transpozícia európskej smernice o pravidlách DPH pre digitálny vek a zefektívnenie boja proti daňovým únikom.
Od 1. januára 2027 budú všetci platitelia dane povinní vystavovať a prijímať faktúry v štruktúrovanom elektronickom formáte pri tuzemských obchodoch, pričom údaje sa budú zasielať finančnej správe automatizovane v reálnom čase.
Posilnenie právomocí finančnej správy
Od 1. júla 2030 sa tento režim rozšíri aj na cezhraničné transakcie. Súčasne sa zruší povinnosť podávať kontrolný a súhrnný výkaz, keďže správa daní bude fungovať na báze online dát.
Zákon posilňuje aj právomoci finančnej správy pri registrácii pre DPH. Od roku 2026 bude môcť správca dane zaregistrovať skupinu formálne nezávislých subjektov ako jedného platiteľa, ak existuje podozrenie na obchádzanie povinností.
Novela zavádza aj osobitný mechanizmus úhrady dane. Pri rizikových transakciách bude môcť daňový úrad uložiť odberateľovi povinnosť odviesť DPH priamo na účet správcu dane.
Štát dúfa v efektívnejšie odhaľovanie podvodov
Zmeny sa dotýkajú aj ďalších predpisov, a to zákona o účtovníctve, daňového poriadku či legislatívy o verejnom obstarávaní. Štát si od opatrení sľubuje výrazné zníženie daňovej medzery, rýchlejšie spracovanie údajov a efektívnejšie odhaľovanie podvodov.
Podnikateľskému prostrediu má elektronická fakturácia priniesť rýchlejšie a presnejšie spracovanie dokladov, štandardizáciu formátov a zníženie administratívnej záťaže.
Reforma zároveň predstavuje zásadnú zmenu paradigmy v správe daní. Kontroly sa už nebudú vykonávať len spätne, ale finančná správa bude mať k dispozícii nástroje na okamžité vyhodnocovanie rizikových transakcií.
Slovensko sa tak zaradí medzi krajiny, ktoré v plnom rozsahu prechádzajú na digitálny model fakturácie a online oznamovania údajov, čím sa má dosiahnuť vyššia transparentnosť a férovosť podnikateľského prostredia.