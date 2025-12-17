Dôchodkové sporenie má dostať nový rozmer, Európska únia plánuje zásadné zmeny

Európska únia sa pokúša zásadným spôsobom rozhýbať doplnkové dôchodkové sporenie a presvedčiť obyvateľov, aby sa na starobu pripravovali systematickejšie než doteraz. Európska komisia predstavila balík legislatívnych návrhov, ktoré majú posilniť paneurópsky osobný dôchodkový produkt PEPP a urobiť z neho plnohodnotnú súčasť dôchodkových systémov členských štátov.
Kľúčovým prvkom reformy je automatické zaraďovanie zamestnancov do sporiacich schém, pričom PEPP má fungovať ako predvolený produkt, z ktorého sa síce bude dať vystúpiť, no len aktívnym rozhodnutím sporiteľa.
Automatické zaraďovanie
Podľa ekonóma Finaxu Patrika Kindla ide o jeden z najúčinnejších nástrojov, ako zvýšiť mieru sporenia v populácii. „Skúsenosti zo Spojeného kráľovstva či Nového Zélandu ukazujú, že automatické zaradenie výrazne zvyšuje účasť na dôchodkovom sporení, najmä medzi mladými ľuďmi, ženami a nízkopríjmovými skupinami,“ vysvetľuje Kindl. Podobný systém plánuje od budúceho roka zaviesť aj Írsko a Európska komisia chce tento princíp rozšíriť do celej únie.
Navrhované zmeny zároveň posilňujú úlohu zamestnávateľov. Členské štáty po novom nebudú môcť brániť tomu, aby zamestnávatelia prispievali svojim zamestnancom do PEPP, a to ani v prípade automatického zaraďovania. Zamestnanec musí dostať všetky kľúčové informácie vrátane dokumentu KID a výpis z účtu má jasne ukazovať príspevky zamestnávateľa aj celkové náklady produktu. Cieľom je zvýšiť transparentnosť a dôveru v systém, ktorý má fungovať naprieč hranicami EÚ.
Zjednotenie daňových pravidiel
Silnou brzdou rozvoja PEPP doteraz podľa odborníka zostávala nejednotnosť zdaňovania. Súčasné pravidlá len odporúčali, aby sa s paneurópskym produktom zaobchádzalo podobne ako s domácimi dôchodkovými schémami, čo viedlo k výrazným rozdielom medzi krajinami. Nový návrh už ide ďalej a vyžaduje rovnaké daňové zaobchádzanie.
Pre Slovensko by to podľa Kindla znamenalo odstránenie znevýhodnenia, keď sa z príspevkov zamestnávateľov do PEPP dnes platia sociálne odvody, zatiaľ čo pri treťom pilieri nie. Aj napriek tomu má PEPP už teraz jednu daňovú výhodu. Vlastné príspevky do výšky 180 eur ročne podľa Finaxu znižujú základ dane, čo pri sadzbe 19 alebo 25 percent funguje ako okamžitý dodatočný výnos zo sporenia.
Zmeny v poplatkoch a investičnej stratégii
Zásadnou zmenou má byť aj úprava poplatkov. Európska komisia navrhuje zrušiť súčasný jednopercentný strop celkových nákladov pri základnom PEPP a nahradiť ho princípom hodnoty za peniaze. To znamená, že poplatky musia byť primerané voči očakávanému výnosu a riziku, nie umelo obmedzené jednou hranicou. Podľa Kindla práve tento krok môže prilákať viac poskytovateľov a rozhýbať konkurenciu.
„Uvoľnenie cenového stropu umožní lepšiu distribúciu, využitie finančných agentov či partnerských sietí a výrazne rýchlejšie šírenie PEPP naprieč Európou,“ povedal. Zároveň sa ruší povinnosť poskytovať investičné poradenstvo pri základnom produkte, čo má zjednodušiť uzatváranie zmlúv.
Komisia myslí aj na investičnú stránku. Základný PEPP bude môcť po novom investovať až päť percent portfólia do alternatívnych a nelistovaných aktív, čo má zvýšiť diverzifikáciu a dlhodobý výnosový potenciál. Celý balík opatrení zapadá do širšej snahy presunúť časť úspor Európanov z nízko úročených bankových vkladov na kapitálové trhy a zároveň podporiť financovanie európskej ekonomiky. Návrh teraz smeruje do Európskeho parlamentu a Rady.