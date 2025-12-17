365.bank mení podmienky. Predstavila vyššie limity, ako aj nové poplatky

365.bank oznámila zmenu obchodných podmienok pre osobné účty aj úpravu sadzobníka poplatkov, ktoré začnú platiť od 1. marca 2026. Banka nimi reaguje na meniace sa správanie klientov, rastúci objem bezhotovostných transakcií aj tlak na bezpečnosť a kvalitu služieb. Pre klientov to znamená kombináciu vyšších limitov pri vybraných operáciách a mierne zdraženie niektorých doplnkových služieb.
Jednou z najviditeľnejších zmien je zvýšenie maximálneho limitu pre okamžité platby odosielané cez internet banking a mobilnú aplikáciu. Doterajší strop 3 000 eur sa posúva na 5 000 eur, čo dáva klientom väčšiu flexibilitu pri rýchlych prevodoch peňazí, napríklad pri kúpe auta, úhrade záloh alebo nečakaných výdavkoch.
Hotovosť dostupnejšia, no nie úplne zadarmo
Zmeny sa dotkli aj služby CashBack, teda možnosti vybrať si hotovosť priamo pri platbe kartou u vybraných obchodníkov. Maximálna suma, ktorú si klient môže takto vybrať, sa zvyšuje z 50 na 100 eur. Ide o praktické riešenie najmä tam, kde nie je po ruke bankomat.
Zároveň však banka zavádza poplatok za túto službu vo výške 0,50 eura za výber. Banka pripomína, že výbery hotovosti z jej vlastných bankomatov zostávajú aj naďalej bez poplatku, takže klienti majú stále možnosť vyhnúť sa dodatočným nákladom.
Platby v cudzej mene a drahšie SMS potvrdenia
Pri platbách kartou v inej mene ako euro zostáva percentuálny poplatok nezmenený na úrovni troch percent z hodnoty transakcie. Mení sa však jeho maximálna výška, ktorá sa zvyšuje z 3 na 5 eur. Táto úprava sa prejaví najmä pri vyšších sumách platených v zahraničí alebo v e-shopoch mimo eurozóny.
Ďalšou novinkou je spoplatnenie SMS správ pri potvrdzovaní internetových platieb kartou prostredníctvom 3D Secure. Od marca 2026 bude každá takáto SMS stáť 0,20 eura. Banka zároveň upozorňuje, že klienti môžu tieto poplatky úplne obísť, ak budú platby potvrdzovať cez mobilnú aplikáciu pomocou push notifikácií, ktoré zostávajú bezplatné.
Prečo banky upravujú sadzobníky
Zmeny v sadzobníkoch a obchodných podmienkach nie sú v bankovom sektore ničím výnimočným. Banky ich pravidelne prehodnocujú v reakcii na rast prevádzkových nákladov, investície do IT systémov, kybernetickej bezpečnosti a plnenie čoraz prísnejších regulačných požiadaviek.
Dôležitým faktorom je aj vývoj správania klientov, ktorí čoraz viac využívajú digitálne služby, okamžité platby a platby kartou namiesto hotovosti.