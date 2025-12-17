Slováci podceňujú životné poistenie, chyby v zmluvách ich stoja tisíce eur

Slováci naďalej podceňujú životné poistenie a časté chyby v zmluvách ich môžu pripraviť o tisíce eur. Ukazuje to prieskum spoločnosti FinGO.sk realizovaný medzi jej maklérmi, podľa ktorých sa životné poistenie stále vníma ako menej dôležitá súčasť finančnej ochrany rodiny.
„Životné poistenie ľudí dostatočne chráni len vtedy, ak je nastavené správne a uzatvorené včas,“ pripomína Patrik Szabó z FinGO.sk.
Nesystematický prístup
Zistenia potvrdzujú, že väčšina klientov pristupuje k poistnej ochrane nesystematicky. Až 70 % maklérov uviedlo, že Slováci uprednostňujú poistenie majetku pred ochranou života a zdravia.
Polovica sa stretáva s tým, že poistený je len živiteľ rodiny, no ostatní členovia domácnosti zostávajú bez krytia. Takmer tretina maklérov upozorňuje, že klienti poisťovni nenahlasujú zásadné životné zmeny, od svadby až po nový úver,čím si ohrozujú aktuálnosť poistky.
Problém so staršími zmluvami
Prieskum zároveň odhalil aj problém so staršími zmluvami. Tie podľa odborníkov v mnohých prípadoch už nezodpovedajú životnej situácii poistníkov. Deväť z desiatich maklérov poukázalo na to, že poistné sumy sú neaktuálne a nepokrývajú dnešné príjmy a výdavky domácností.
Až 86 % upozorňuje na nesprávne nastavené riziká. Ľudia platia za krytia, ktoré nepotrebujú, a chýbajú im tie podstatné. „Namiesto skutočnej ochrany klientovi prináša len falošný pocit istoty,“ zdôrazňuje Szabó. Podľa odborníkov sa životné poistenie oplatí uzatvoriť už v mladom veku a pravidelne prehodnocovať.
Klienti však často robia zásadné chyby:
- poisťujú sa až po objavení zdravotných problémov,
- spoliehajú sa len na úrazové poistenie,
- zamlčia zdravotný stav či rizikové aktivity,
- vyberajú si najlacnejšie produkty alebo kombinujú poistenie so sporením, čo môže výrazne znížiť efektivitu zmluvy.
Ďalšie najčastejšie chyby
Ako upozorňuje Szabó, správne nastavené poistenie nie je o cene, ale o ochrane. Jednou z najčastejších chýb je, že klienti neuvádzajú v zmluve oprávnenú osobu, čo spôsobuje, že poistné plnenie prechádza do dedičského konania a rodina čaká na peniaze mesiace.
Ďalším problémom je časté menenie poisťovne. Každá nová zmluva sa posudzuje podľa aktuálneho zdravotného stavu, a tak ľudia neraz zaplatia viac a dostanú menej. Odborníci preto radia skôr upraviť existujúcu zmluvu než uzatvárať úplne novú.
Spoločným menovateľom väčšiny chýb je snaha ušetriť na nesprávnom mieste. Ako však ukazujú príklady z praxe, lacná poistka často nič neznamená, ak v kritickej situácii nepomôže. Správne nastavené životné poistenie pritom predstavuje jeden z najzásadnejších finančných pilierov rodiny, najmä v čase, keď rastie počet úverov, záväzkov aj finančná záťaž domácností.