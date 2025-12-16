Euro nahradí bulharský lev už v januári 2026, výmena hotovosti bude možná aj na Slovensku

Bulharsko sa od 1. januára 2026 stane 21. členom eurozóny a uzavrie tak svoju menovú kapitolu. Vstup do menovej únie prinesie nielen symbolický koniec bulharského leva, ale aj praktické zmeny pre domácnosti, firmy a finančné inštitúcie v celej únii vrátane Slovenska. Prechod na euro bude mať presne nastavené pravidlá, časový harmonogram aj konverzný kurz, aby sa minimalizovali náklady a riziká pre ekonomiku.
Duálny obeh a pevný konverzný kurz
Prvý mesiac po zavedení eura bude v Bulharsku patriť duálnemu obehu. Počas januára 2026 budú môcť obyvatelia platiť súčasne eurom aj levom, čo má uľahčiť adaptáciu spotrebiteľov a obchodníkov. Od 1. februára 2026 sa však bulharský lev definitívne prestane používať a jediným zákonným platidlom sa stane euro.
Konverzný kurz stanovili európske inštitúcie pevne na úrovni 1,95583 leva za jedno euro, čím sa zachová kontinuita s doterajším menovým režimom Bulharska, ktoré malo lev dlhodobo naviazaný na euro.
Výmena bulharských levov bude možná aj na Slovensku
Prechod na spoločnú menu sa neobmedzí len na územie Bulharska. Národná banka Slovenska (NBS) upozorňuje, že od 1. januára do 2. marca 2026 umožní výmenu bulharských levov aj na Slovensku. Bankovky bude možné bezplatne zameniť v ústredí NBS v Bratislave a v expozitúre v Košiciach, a to do limitu 2 000 levov na osobu alebo transakciu denne.
Táto služba má význam najmä pre firmy, zamestnancov či turistov, ktorí sa s hotovosťou v bulharskej mene vrátia domov po zavedení eura. NBS zároveň zdôrazňuje, že výmena bude možná len pri predložení bankoviek oprávnených na výmenu a v rámci vopred určených pokladničných hodín.
Ekonomický význam vstupu do eurozóny
Hlavná ťarcha výmeny však zostane na bulharských inštitúciách. V Bulharskej národnej banke si budú môcť občania a firmy zameniť bankovky aj mince leva za eurá bez poplatkov a bez časového obmedzenia, čo výrazne znižuje riziko, že by hotovosť stratila hodnotu. Komerčné banky a vybrané pobočky pošty v Bulharsku budú bezplatne vymieňať hotovosť do 30. júna 2026. Následne budú túto službu poskytovať minimálne do konca roka 2026, už však môžu zaviesť poplatky.
Z makroekonomického pohľadu znamená vstup Bulharska do eurozóny ďalší krok k prehlbovaniu hospodárskej integrácie v regióne. Pre krajinu to predstavuje nižšie transakčné náklady, odstránenie kurzového rizika a potenciálne priaznivejšie podmienky financovania pre štát aj súkromný sektor.
Pre eurozónu ide o signál, že rozširovanie menovej únie pokračuje aj po turbulentných rokoch poznačených pandémiou a vysokou infláciou. Ako pripomína Národná banka Slovenska, cieľom presne nastaveného harmonogramu výmeny je zabezpečiť hladký prechod na euro a zachovať dôveru verejnosti v menu aj finančný systém.