Dôchodcovia si budú môcť vybrať peniaze z druhého piliera jednorazovo aj v budúcom roku

Výplatná fáza druhého dôchodkového piliera zostáva aj v roku 2026 bez zásadných zmien. Sociálna poisťovňa informovala, že referenčná suma, ktorá rozhoduje o tom, či si sporitelia môžu vybrať úspory jednorazovo, bude v budúcom roku na úrovni 702,30 eura. Ide o hodnotu priemerného starobného dôchodku z prvého piliera a zároveň hranicu, ktorá určuje, či sporiteľ dokáže poberať starobný dôchodok z druhého piliera formou programového výberu.
Programový výber umožňuje nastaviť si mesačné čerpanie, dĺžku výplaty alebo aj jednorazové vyplatenie celej nasporenej sumy. Jedinou podmienkou je, aby všetky dôchodkové príjmy sporiteľa, či už ide o starobný dôchodok z prvého piliera, invalidný či pozostalostný dôchodok, výsluhový dôchodok alebo penziu zo zahraničia, spolu prevyšovali referenčnú sumu 702,30 eura. „Ak táto podmienka bude splnená, klient môže požiadať o jednorazový výber všetkých úspor,“ pripomína Sociálna poisťovňa.
Sporitelia tak budú môcť v roku 2026 naďalej využiť programový výber aj vo forme jednorazového čerpania. Hoci sa v minulosti diskutovalo o zdanení či obmedzení jednorazového výberu, legislatívna zmena sa posunula až na 1. január 2029. To znamená, že ak sporiteľ podá žiadosť v roku 2026 a ponukový list s možnosťami výplaty mu príde až v roku 2027, stále bude môcť dostať celú nasporenú sumu bez zdanenia, pokiaľ spĺňa referenčnú hodnotu platnú v roku vyhotovenia ponuky.
Bez zmeny zostáva aj príspevková sadzba na starobné dôchodkové sporenie. Zamestnávatelia budú aj v roku 2026 odvádzať do druhého piliera 4 % z vymeriavacieho základu každého sporiteľa, rovnako ako v predchádzajúcich dvoch rokoch. K 30. novembru 2025 si do systému odvádzalo príspevky už viac ako 2,04 milióna sporiteľov. Sociálna poisťovňa príspevky aj naďalej vypočítava a zasiela dôchodkovým správcovským spoločnostiam mesačne.
Stabilita pravidiel výplatnej fázy tak v roku 2026 dáva sporiteľom istotu, že s úsporami môžu nakladať flexibilne. Najmä blížiaci sa rok 2029, keď sa plánujú zmeny pri programovom výbere, môže motivovať ľudí premýšľať nad stratégiou načasovania žiadosti. Dovtedy však platí, že jednorazový výber zostáva dostupný pre všetkých, ktorí spĺňajú referenčnú sumu.