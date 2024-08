Digitalizácia v bankovom sektore naďalej rastie, banky sa čiastočne menia na IT firmy a využívajú už aj AI

Využívanie umelej inteligencie a digitálnych riešení sú jednoznačnými trendmi na bankovom trhu na Slovensku. Banky tieto technológie využívajú nielen na zlepšenie zákazníckej skúsenosti, zvýšenie bezpečnosti, ale aj na zefektívnenie vnútorných procesov.

Potvrdila to analýza od technologickej spoločnosti Softec, ktorá mapovala komunikáciu bánk a ďalšie verejne dostupné zdroje v bankovom sektore. Väčšina kľúčových tém, ktorými sa bankový sektor zaoberá, sa dotýka digitalizácie.

Transformácia na IT firmy

„Banky sa v procese transformácie čiastočne menia na IT firmy, čo im umožňuje zoštíhľovať svoju fyzickú prítomnosť a zároveň zväčšovať rozsah poskytovaných služieb,“ uviedol riaditeľ divízie telekomunikácií a bankových systémov zo spoločnosti Softec Martin Petriščák. V slovenskom bankovníctve rezonuje niekoľko kľúčových tém.

Jednou z nich je digitalizácia v bankovom sektore. Tá tvorí až 30 percent komunikácie bánk. Banky digitálne nástroje využívajú napríklad na overenie identity a podpisovanie dokumentov, čo umožňuje poskytovať množstvo služieb bez nutnosti návštevy pobočky.

Digitálny onboarding už využívajú banky v 70 percentách prípadov, čo výrazne znižuje prevádzkové náklady a zvyšuje ochranu peňazí klientov. Banky tiež digitalizujú platobné karty, aby nahradili plastové karty digitálnou alternatívou, čím zvyšujú bezpečnosť a zabraňujú strate kariet.

Dominuje ekologický aspekt

Oblasť ESG je podľa Softecu jedinou spomedzi najčastejšie komunikovaných tém, ktoré priamo nesúvisia s digitalizáciou. Banky ale reagujú na zvýšený dopyt klientov po ekologických a spoločensky zodpovedných riešeniach.

V prípade VÚB banky bol podľa Softecu podiel ESG tém v jej komunikácii až 37 percent. Absolútnu prevahu vo výstupoch celého trhu však má ekologický aspekt, ostatné zložky sú zatiaľ v úzadí.

„Predpokladáme, že v blízkej budúcnosti bude pribúdať tém, ktoré sa budú týkať sociálnej stránky ESG a tiež sa budú viac objavovať témy, ktoré sa týkajú vplyvu na spoločnosť,“ dopĺňa Petriščák.

Banky digitalizáciu používajú aj na zefektívňovanie vlastnej prevádzky. Robotizujú rutinné činnosti a používajú menej papiera. Technológia tiež nahrádza ľudskú prácu.

Využívanie umelej inteligencie

V minulosti bolo bežné, že každý úver manuálne posudzoval rizikový manažér banky. V súčasnosti dokážu až 70 percent úverových prípadov podľa Softecu posudzovať automatické systémy. Finančné inštitúcie sú tiež schopné automaticky posudzovať rizikový profil klienta.

Umelá inteligencia je ďalšou inováciou, ktorá bankám podľa Softecu pomáha efektívnejšie poskytovať služby a zlepšovať interné procesy. Využitie neurónových sietí a veľkých jazykových modelov umožňuje bankám rozšíriť pôsobnosť chatbotov a zlepšiť zákaznícku podporu.

„Umelá inteligencia tiež asistuje pri výbere nových zamestnancov a testovaní pripravovaných riešení,“ hovorí Petriščák. V roku 2023 umelú inteligenciu využívalo podľa neho len zhruba 20 percent trhu, priestor na rozvoj je teda veľký.

Kyberbezpečnosť je pre banky nevyhnutnosťou, pretože počet útokov v online priestore neustále rastie. Útokom čelia denne. Banky budú v budúcnosti teda zvyšovať investície do digitálnej bezpečnosti. Viac peňazí pôjde najmä do penetračných testov, ale aj do zvýšenia bezpečnosti dát.