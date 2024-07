Systém osobitnej elektronickej komunikácie je efektívny, banky poskytujú informácie o klientoch rýchlo a bezpečne

Tisícky exekučných konaní ako aj žiadostí zo strany miest, obcí a orgánov štátnej správy predstavovali pred rokom 2011 veľmi náročnú časovú a byrokratickú agendu. Banky sa preto prostredníctvom Slovenskej bankovej asociácie rozhodli podať pomocnú ruku obciam aj štátu a vyvinuli systém osobitnej elektronickej komunikácie.

Poskytovanie informácií

Informácie o tisíckach klientov bánk, ktoré slúžia na výkon súčinnosti a realizáciu výkonu rozhodnutí odvtedy vedia poskytovať oprávneným subjektom efektívne, rýchlo a bezpečne. Ide o automatizovanú výmenu zákonom stanovených údajov, ktoré sú predmetom bankového tajomstva. Príslušné štátne aj verejné orgány a obce a mestá na Slovensku, ako aj ďalšie oprávnené subjekty tak môžu získať potrebné informácie v krátkom čase bez byrokracie a manuálneho spracovania jednotlivých žiadostí voči bankám.

Projekt osobitnej elektronickej komunikácie všetkých bánk začal fungovať 1. augusta 2016. V prvej fáze boli do projektu zapojení súdni exekútori s cieľom odbremeniť banky od najväčšej záťaže, ktorú v tom čase predstavovali práve žiadosti z ich strany. Neskôr sa do projektu zapojili notári, Sociálna poisťovňa, Ministerstvo spravodlivosti SR a Finančné riaditeľstvo SR a Národný bezpečnostný úrad. Mestá a obce na Slovensku sa do projektu môžu zapájať od 1. októbra 2019, doposiaľ túto možnosť využilo 55 z nich.

Úplná digitalizácia

Prevádzkovateľom systému je spoločnosť CRIF – Slovak Credit Bureau. Ako povedal jej konateľ Ján Budinský, vďaka dohodnutým jednotným pravidlám pre výmenu štruktúrovaných údajov systém osobitnej elektronickej komunikácie eliminoval pôvodne využívané manuálne, papierové procesy a v plnej miere umožnil ich digitalizáciu.

„S jeho využitím sú požiadavky oprávnených subjektov zapojených do projektu elektronickej komunikácie v zmysle platnej legislatívy doručované bankám výhradne v definovanom elektronickom formáte umožňujúcom ich plnohodnotné automatizované spracovanie na strane systémov bánk a odpovede bánk sú následne doručované taktiež v elektronickej forme,“ uviedol Budinský.

Vysoká bezpečnosť

Okrem významného časového zefektívnenia procesu vybavenia požiadaviek bankami sa tak minimalizujú náklady na strane bankového sektora a aj zapojených subjektov. „Dodržiavanie jednotne stanovených pravidiel a štandardov zároveň eliminuje chybovosť a garantuje vysokú bezpečnosť elektronickej výmeny údajov spojenej s plnením si zákonných povinnosti,“ dodáva Ján Budinský.

V zmysle relevantných zákonov bol stanovený právny rámec a mechanizmus takejto osobitnej elektronickej komunikácie, ktorá je vyňatá z povinných, štátom zriadených elektronických schránok. Povinná je pre všetky banky pôsobiace na Slovensku, a to bez ohľadu na ich členstvo v bankovej asociácii.