Sťažnosti slovenských bánk sleduje minister Kamenický s údivom, v prvom polroku pritom dosiahli čistý zisk 547 miliónov

Sťažovanie sa slovenských bánk sleduje minister financií Ladislav Kamenický s údivom. Banky v prvom polroku tohto roka dosiahli čistý zisk 547 miliónov eur. Sťažujú sa však, že ich poškodilo dodatočné zdanenie.

„S údivom sledujem, ako sa slovenské banky najnovšie v médiách posťažovali, že ich čistý zisk za prvých šesť mesiacov roka 2024 dosiahol LEN 547 miliónov eur, čo je o 3,1 % menej ako za rovnaké obdobie 2023. Hotová „katastrofa“,“ uviedol na sociálnej sieti Kamenický. Slovenská banková asociácia (SBA), ktorá banky zastupuje, vo svojich mediálnych vyjadreniach podľa ministra zamlčala viacero zásadných faktov.

Najvyšší čistý zisk od vzniku Slovenskej republiky

„Nalejme si teda čistého vína. Žiaľ to víno, ktoré sa banky pokúšajú nalievať občanom, je stále veľmi mútne!,“ zdôraznil Kamenický. Podľa ministra, ak by čistý zisk bánk za rok 2024 dosiahol 1,1 miliardy eur (2x 550 miliónov eur), tak by to bol druhý historicky najvyšší čistý zisk bánk od vzniku Slovenskej republiky.

„Tento druhý historicky najvyšší zisk dosiahli banky napriek obnoveniu zdanenia bánk zo strany vlády. Opäť sa potvrdilo, že tvrdenie bánk, ako veľmi trpia bankovou daňou, neobstoja!,“ myslí si Kamenický. Banky podľa neho porovnávajú pokles čistého zisku v 1. polroku 2024 oproti roku 2023 o 3,1%.

Zavedenie bankovej dane

„Teda oproti roku, kedy banky dosiahli historicky najvyšší čistý zisk od vzniku SR, to znamená 1,2 miliardy eur!!!,“ zdôraznil Kamenický s tým, že banky akosi zabudli uviesť, že čistý zisk 1,2 mld. eur z roku 2023 stúpol oproti čistému zisku 833 mil. eur z roku 2022 o neuveriteľných 45 %, čo bol tiež historický rekordný zisk.

„Sťažovanie sa bánk na pokles čistého zisku bánk o 3,1 % po rekordnom náraste o 45 % v predchádzajúcom roku považujem za absurdné!,“ odkázal Kamenický. Ako upozornil minister, netreba zabúdať ani na to, že keď súčasná vláda bankám na začiatku roka zaviedla bankovú daň, opozícia vykrikovala, že sa ohrozí stabilita slovenských bánk a banky to poškodí.

Banky vyplakávajú zbytočne

„Nie je to pravda. Pritom sa banky daňou len podieľajú na náprave rozbitých verejných financií zo strany terajšej opozície,“ dodal Kamenický. Minister je presvedčený, že dnes sa ukazuje, že aj napriek zavedeniu dane sa bankám mimoriadne darí a vyplakávajú zbytočne.

„Na to, aby niekto musel slovenské banky poľutovať, nesedia čísla a ani ich aktuálne obrovské zisky,“ konštatoval Kamenický.