Daňové úrady budú otvorené dlhšie. Finančná správa reaguje na nápor pred podávaním priznaní

Podľa oznámenia finančnej správy budú klientske zóny počas februára a marca otvorené každý pracovný deň.
Lucia Kvasnicová
Redaktorka ekonomickej redakcie
1 min. čítania
Redakčne overené informácie
Danove kontroly
Foto: MOORE BDR
Finančná správa dočasne rozširuje úradné hodiny na všetkých daňových úradoch po celom Slovensku. Zmena začne platiť od 1. februára a potrvá do 31. marca. Teda v období, keď tradične vrcholí podávanie daňových priznaní k dani z príjmov. Daňovníci tak budú mať viac času vybaviť si svoje povinnosti osobne v klientskych zónach daňových úradov a ich organizačných zložiek.

Podľa oznámenia finančnej správy budú klientske zóny počas februára a marca otvorené každý pracovný deň. V stredu budú úrady k dispozícii do sedemnástej hodiny. V ostatné dni bude prevádzka otvorená od rána do šestnástej, v piatok do štrnástej hodiny.

Cieľom tejto úpravy je reagovať na zvýšený nápor verejnosti a znížiť čakacie lehoty, ktoré sa v tomto období pravidelne objavujú. Pomôcť to má najmä fyzickým osobám a menším podnikateľom, ktorí si priznania vybavujú osobne a často až v posledných týždňoch pred zákonným termínom.

Rozšírené úradné hodiny prichádzajú v čase, keď sa daňové úrady dlhodobo snažia kombinovať osobný kontakt s elektronickou komunikáciou. Hoci väčšina daňových priznaní sa dnes podáva elektronicky, každoročne ostáva významná skupina daňovníkov, ktorí potrebujú osobnú konzultáciu, pomoc s tlačivami alebo overenie konkrétnych povinností. Práve na nich je toto dočasné opatrenie primárne zamerané.

