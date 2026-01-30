Daňové úrady budú otvorené dlhšie. Finančná správa reaguje na nápor pred podávaním priznaní

Finančná správa dočasne rozširuje úradné hodiny na všetkých daňových úradoch po celom Slovensku. Zmena začne platiť od 1. februára a potrvá do 31. marca. Teda v období, keď tradične vrcholí podávanie daňových priznaní k dani z príjmov. Daňovníci tak budú mať viac času vybaviť si svoje povinnosti osobne v klientskych zónach daňových úradov a ich organizačných zložiek.
Podľa oznámenia finančnej správy budú klientske zóny počas februára a marca otvorené každý pracovný deň. V stredu budú úrady k dispozícii do sedemnástej hodiny. V ostatné dni bude prevádzka otvorená od rána do šestnástej, v piatok do štrnástej hodiny.
Cieľom tejto úpravy je reagovať na zvýšený nápor verejnosti a znížiť čakacie lehoty, ktoré sa v tomto období pravidelne objavujú. Pomôcť to má najmä fyzickým osobám a menším podnikateľom, ktorí si priznania vybavujú osobne a často až v posledných týždňoch pred zákonným termínom.
Rozšírené úradné hodiny prichádzajú v čase, keď sa daňové úrady dlhodobo snažia kombinovať osobný kontakt s elektronickou komunikáciou. Hoci väčšina daňových priznaní sa dnes podáva elektronicky, každoročne ostáva významná skupina daňovníkov, ktorí potrebujú osobnú konzultáciu, pomoc s tlačivami alebo overenie konkrétnych povinností. Práve na nich je toto dočasné opatrenie primárne zamerané.