Obchodný deficit USA sa v novembri zvýšil takmer o 100 percent, clá asi zatiaľ nefungujú

Obchodný deficit USA sa v novembri prudko prehĺbil v dôsledku výrazného novembrového nárastu dovozov, ukázali údaje, ktoré vo štvrtok zverejnila americká administratíva. Zvrátil tak nečakaný pokles z predchádzajúceho mesiaca, ktorý prezident Donald Trump označil za úspech svojej politiky.
Deficit sa výrazne zvýšil o 94,6 percent na 56,8 miliardy USD, čím sa priblížil úrovniam z júna a augusta minulého roka. Celkové dovozy stúpli o 5 percent na 348,9 miliardy USD, zatiaľ čo vývozy klesli o 3,6 percenta na 292,1 miliardy USD.
USA sú finančne najsilnejšie na svete. Podľa Trumpa je to vďaka jeho clám
Analytici síce nárast deficitu očakávali, ale novembrové čísla ich odhady prekonali. Americký prezident začiatkom mesiaca pripísal predchádzajúci pokles deficitu svojej ekonomickej politike vrátane ciel, hoci ekonómovia upozorňovali, že októbrový rast exportu bol výrazne ovplyvnený obchodovaním so zlatom.
Americký vývoz v novembri klesol o 11,1 miliardy USD, najmä pri priemyselných dodávkach a materiáloch vrátane nemonetárneho zlata. Dovoz naopak vzrástol o 16,8 miliardy USD, najmä pri spotrebnom tovare a kapitálových produktoch, ako sú počítače a polovodiče, uviedlo ministerstvo obchodu.