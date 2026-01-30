Trump, Fed aj nervózni investori. Politická neistota v USA tlačí dolár nadol

Americký dolár v posledných mesiacoch prekvapuje slabosťou, ktorá kontrastuje s relatívne silným výkonom americkej ekonomiky. Napriek tomu, že rast HDP v USA prekonával tempo viacerých vyspelých krajín, dolár voči euru za uplynulý rok oslabil takmer o pätinu.
Dolárový index sa zároveň dlhodobo drží pod hranicou 100 bodov a na úrovni okolo 96 bodov je najslabší od roku 2022. Podľa analytika finančných trhov XTBMateja Bajzíka však devízový trh nehodnotí minulosť, ale očakávania, a tie sú dnes pre dolár podstatne menej priaznivé.
Politická neistota má zásadný vplyv
Ako upozorňuje Bajzík, kľúčovým faktorom nie sú spätné makroekonomické dáta, ale výhľad úrokových sadzieb a politické či geopolitické riziká. Práve politická neistota v USA sa v súčasnosti výrazne premieta do kurzu dolára. Investori ju započítavajú do cien aktív a čoraz častejšie reagujú diverzifikáciou mimo dolárových investícií.
Výsledkom je presun kapitálu do iných mien, predovšetkým eura a švajčiarskeho franku, ale aj do tradičných bezpečných prístavov, akými sú zlato a striebro. Ich ceny sa dostali na nové historické maximá, čo je podľa analytika typický sprievodný jav úniku investorov do bezpečia.
Zlato prudko stúpa k 5 600 dolárom, zatiaľ čo Trump „štrngá šabľami“ kvôli Iránu
Popri politike zohráva dôležitú úlohu aj menová politika americkej centrálnej banky. Hoci Federálny rezervný systém na svojom poslednom zasadnutí úrokové sadzby nemenil, trh sa pozerá dopredu. Očakávania smerom k roku 2026 naznačujú, že Fed by mohol v určitom bode pokračovať v uvoľňovaní menovej politiky. Takýto výhľad znižuje atraktivitu dolára v porovnaní s inými menami a vytvára tlak na jeho ďalšie oslabenie.
Do hry vstupuje aj politický faktor spojený s Donaldom Trumpom. Podľa Bajzíka má trh „apetít na slabší dolár“ a vníma ho ako niečo, čo môže vyhovovať aktuálnej americkej administratíve. Slabšia mena zvyšuje konkurencieschopnosť amerického exportu a pomáha firmám s vysokým podielom zahraničných tržieb, hoci zároveň zdražuje dovoz a môže zvyšovať inflačné tlaky.
Trumpove vyjadrenia nepomáhajú
K oslabeniu prispeli aj samotné Trumpove vyjadrenia. Keď tento týždeň vyhlásil, že hodnota dolára je „skvelá“, trh to podľa analytika interpretoval ako signál, že Bielemu domu slabší dolár zásadne neprekáža. Podobne pôsobili aj výroky o tom, že dolár môže ísť „hore-dole“, ktoré investori čítajú ako ďalší zdroj nepredvídateľnosti.
Ázijské akcie rástli, drahé kovy prekonali rekord, dolár oslabil. Trhy reagujú na vyšetrovanie Fedu
Otázka, či je dolár ohrozený vo svojej úlohe globálnej rezervnej meny, sa v tomto kontexte objavuje čoraz častejšie. Bajzík však upozorňuje, že napriek oslabeniu ide skôr o postupnú diverzifikáciu než o dramatický zlom. Dáta IMF COFER podľa neho ukazujú pomalé presuny, nie náhle zosadenie dolára z pozície svetovej meny číslo jeden. V treťom štvrťroku 2025 tvoril dolár približne 56,9 percenta globálnych devízových rezerv, zatiaľ čo euro okolo 20,3 percenta.
Výhľad do ďalších mesiacov naznačuje, že pri pretrvávajúcej politickej neistote a pokračujúcich očakávaniach uvoľňovania menovej politiky Fedu má dolár ešte priestor na ďalšie oslabenie. „Nie je vylúčené, že menový pár EUR/USD sa tento rok pozrie aj nad úroveň 1,20,“ hovorí Bajzík. Zároveň však dodáva, že výsledný vývoj bude závisieť od kombinácie politických rozhodnutí, makroekonomických dát a celkovej nálady investorov na finančných trhoch.