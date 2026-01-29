Matovičovci volajú Kamenického na koberec, stav verejných financií sa blíži ku gréckemu scenáru – VIDEO

Hnutie Slovensko vyzbieralo podpisy na zvolanie mimoriadneho zasadnutia finančného výboru. Dôvodom má byť podľa hnutia alarmujúci stav verejných financií a bezprecedentný výpadok na výbere daní, za ktorý viní vládu Roberta Fica a ministra financií Ladislava Kamenického.
Najhoršia kondícia za posledné roky
Člen finančného výboru Július Jakab tvrdí, že slovenská ekonomika sa nachádza v najhoršej kondícii za posledné roky. Poukazuje na vysokú infláciu, pokračujúce zdražovanie a opakované konsolidačné balíky, ktoré vláda zaviedla napriek predvolebným sľubom o lacnejších energiách a potravinách. Podľa neho štát uvalil na obyvateľov tri konsolidačné balíky v objeme približne sedem miliárd eur ročne, no tieto opatrenia podľa opozície pokryli len časť potrebnej konsolidácie a v ďalších rokoch majú pokračovať.
Za mimoriadne vážny považuje Jakab najmä výpadok daňových príjmov. Rozpočet na rok 2025 počítal s výberom 22,4 miliardy eur na daniach, realita je však podľa opozície o 1,8 miliardy eur nižšia. Takýto prepad označil za historicky bezprecedentný. Príčiny vidí aj v zmenách trestného práva, ktoré podľa neho oslabili boj proti daňovým podvodom a vyslali signál, že menšie podvody už štát netrestá.
Vláda prenáša bremeno na bežných ľudí
Predseda poslaneckého klubu hnutia Slovensko Michal Šipoš varuje, že Slovensko sa môže dostať do vážnej finančnej krízy. Tvrdí, že vláda namiesto dôsledného výberu daní a boja proti únikom prenáša konsolidačné bremeno na bežných ľudí, zatiaľ čo verejné financie sa ďalej zhoršujú. Situáciu prirovnal k vývoju, ktorý v minulosti viedol Grécko k hlbokej dlhovej kríze.
Hnutie Slovensko preto iniciovalo mimoriadny finančný výbor, na ktorý chce predvolať ministra financií Ladislava Kamenického aj prezidenta finančnej správyJozefa Kissa. Opozícia avizuje, že bude žiadať jasné vysvetlenie, prečo v rozpočte chýbajú takmer dve miliardy eur a aké konkrétne kroky chce vláda prijať na stabilizáciu verejných financií.