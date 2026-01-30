Aký dôchodkový vek čaká ročník 1968? Ministerstvo práce ho ustanoví v pripravovanej vyhláške

Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR pripravuje vyhlášku o všeobecnom dôchodkovom veku pre ročník 1968. Do dôchodku budú môcť ísť vo veku 64 rokov a dva mesiace. Vyplýva to z pripravovanej vyhlášky, ktorú Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR predložilo do medzirezortného pripomienkového konania (MPK).
Rezort práce pripomenul, že od roku 2023 sa dôchodkový vek opätovne naviazal na strednú dĺžku života. Súčasne sa zachovala zásada, že osoby narodené v rovnakom roku budú mať rovnaký všeobecný dôchodkový vek.
Dôchodkový vek sa v roku 2026 nemení, platí to však len pre niektoré ročníky
Ženám s deťmi sa dôchodkový vek znižuje o šesť mesiacov za každé vychované dieťa, najviac sa však môže znížiť o 18 mesiacov. Ak obdobie výchovy dieťaťa nemožno zohľadniť u ženy, zohľadní sa mužovi, ktorý dieťa vychoval v rovnakom rozsahu.
Všeobecný dôchodkový vek pre príslušný ročník sa určuje na šesť rokov dopredu. Dôchodkový vek sa upravuje v závislosti od mediánu zmeny strednej dĺžky života spoločnej pre mužov a ženy vykázanej Štatistickým úradom SR za sedem zákonom definovaných referenčných období. Zmena strednej dĺžky života sa sleduje v referenčnom veku, ktorým je posledný stanovený dôchodkový vek zaokrúhlený na celý rok nadol.