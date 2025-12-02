Ázijské trhy rastú v očakávaní zníženia sadzieb Fedu, Tokio sa zotavuje

Akciové trhy v utorok rástli po pondelkovom zakolísaní, keď slabšie americké ekonomické údaje posilnili očakávania zníženia úrokových sadzieb Federálnym rezervným systémom (Fed) a zmiernili obavy z rastúcich výnosov japonských dlhopisov.
Očakávania trhu rastú
Predpoklad, že Fed zníži náklady na úvery, podporuje trhy už niekoľko týždňov a pomohol im zotaviť sa zo strát zo začiatku novembra, ktoré vyvolali obavy z technologickej bubliny. Stávky na tretie po sebe idúce uvoľnenie menovej politiky rastú po vyjadreniach viacerých predstaviteľov, že ochrana pracovných miest je pre nich dôležitejšia než brzdenie inflácie.
Americké akciové trhy zamierili nahor
Ázijské trhy po zmiešanom začiatku týždňa v utorok opäť posilnili – hore išli Hongkong, Sydney, Soul, Singapur, Tchaj-pej, Wellington, Manila aj Jakarta, zatiaľ čo Šanghaj mierne oslabil.
Tokio sa zotavilo
Tokio sa zotavilo z pondelkových strát spôsobených vyjadreniami guvernéra Bank of Japan Kazua Uedu o možnom zvýšení sadzieb. Tie posilnili jen a zdvihli výnos dvojročných vládnych dlhopisov nad jedno percento – najviac od roku 2008.
V Soule akcie Samsung Electronics vyskočili o viac než dve percentá po predstavení prvého trojitého skladacieho telefónu, hoci firma priznala, že cena vyše 2 400 dolárov ho robí nedostupným pre bežného zákazníka.
Severomorská ropa Brent vzrástla o 0,1 na 63,23 USD za barel.