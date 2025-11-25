Na burzy sa vrátil optimizmus, Wall Street ťahajú technologické tituly a zisky pokračovali aj v Ázii

Investori v utorok privítali zmierlivejšie vyjadrenia amerického Federálneho rezervného systému (Fed), ktoré posilnili očakávania, že centrálna banka už budúci mesiac zníži úrokové sadzby. Zotavovanie akcií technologických spoločností na Wall Street zároveň zmiernilo obavy z možnej bubliny okolo umelej inteligencie.
Po slabších týždňoch sa na burzy vrátil optimizmus, keďže šance na tretie po sebe idúce zníženie nákladov na úvery v USA rastú. Slabší trh práce totiž vyvažuje pretrvávajúcu vysokú infláciu.
Trh práce verzus inflácia
Guvernér Fedu Christopher Waller v pondelok pre Fox Business uviedol, že jeho „hlavným problémom je trh práce“ a že „presadzuje zníženie sadzieb na najbližšom zasadnutí“.
Podobne sa vyjadrila aj prezidentka sanfranciskej pobočky Fedu Mary Dalyová, ktorá pre Wall Street Journal povedala, že „v prípade trhu práce si nie je istá, či ho dokážu predbehnúť“. Dodala, že riziko prudkého rastu inflácie je nižšie, než sa očakávalo, keďže vplyv ciel prezidenta Donalda Trumpa bol menší.
Šéf newyorskej pobočky Fedu John Williams v piatok uviedol, že stále vidí „priestor na ďalšiu úpravu“ na decembrovom zasadnutí Fedu. Podľa obchodníkov je pravdepodobnosť zníženia úrokových sadzieb teraz približne 90 percent, kým minulý týždeň bola na úrovni 35 percent.
Zisky si pripisujú aj ázijské trhy
Vyhliadky nižších nákladov na úvery posunuli Wall Street v pondelok výrazne nahor druhý deň po sebe. Index S&P 500 vzrástol o 1,6 percenta, technologický Nasdaqo 2,7 percenta vďaka rastu titulov Alphabet, Meta a Amazon.
Ázijským trhom sa príliš nedarilo, bitcoin prišiel o všetky tohtoročné zisky
Zisky pokračovali aj v Ázii, kde rástli trhy v Tokiu, Hongkongu, Šanghaji, Sydney, Soule, Tchaj-peji, Bombaji, Bangkoku a Jakarte. Poklesy zaznamenali Manila, Singapur a Wellington. Londýn, Paríž a Frankfurt nad Mohanom otvorili na vyšších úrovniach.
Sentiment podporil aj prezident Trump, ktorý po telefonáte s čínskym prezidentom Si Ťin-pchingom ocenil „mimoriadne silné“ vzťahy medzi USA a Čínou.