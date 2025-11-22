Kryptomeny zachvátila panika, bitcoin vymazal tohtoročné zisky a celý trh padá

Kryptomenový trh sa v posledných týždňoch prepadá do hlbokej paniky, pričom celková trhová kapitalizácia klesla o viac ako 1,2 bilióna dolárov. Bitcoin od svojho vrcholu stratil približne 35 %, zosunul sa k hranici 81-tisíc dolárov a vymazal všetky tohtoročné zisky.
Ostatné kryptomeny sú na tom ešte horšie. Ich poklesy sa pohybujú od 5 do viac než 16 percent, pričom ethereum oslabilo od maxima o približne 46 %. Situácia sa rýchlo mení na kaskádu likvidácií, ktoré prehlbujú neistotu a zvyšujú tlak na ďalší výpredaj. „Na trhu s kryptomenami vládne absolútna panika,“ konštatuje analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík.
Investori sa odkláňajú od rizika
Dôvodom prudkého prepadu nie je podľa neho jediný spúšťač, ale súhra viacerých faktorov, ktoré v krátkom čase zatlačili trh rovnakým smerom, a to nadol.
Jedným z najvýraznejších je prehodnotenie očakávaní ohľadom decembrového zníženia úrokových sadzieb v USA. Kým ešte pred mesiacom investori počítali takmer s istotou ďalšieho uvoľnenia politiky, dnes trh vidí iba približne 30-percentnú šancu na zníženie sadzieb.
Tento posun zvyšuje výnosy bezrizikových aktív a odčerpáva kapitál z rizikovejších trhov vrátane kryptomien. Podľa Bajzíka drahšie peniaze a silnejší dolár odkláňajú investorov od rizika, čo pre bitcoin a ethereum znamená citeľný útlm dopytu.
Ďalším kľúčovým faktorom je podľa analytika masívny odlev kapitálu zo spotových krypto ETF. Po období silných prílevov sa začali investori sťahovať, čo núti správcov fondov predávať podkladové aktíva, teda samotné kryptomeny. Takéto predaje oslabujú trh a bránia trvalejšiemu odrazu po krátkodobých zotaveniach.
Roztáča sa reťazová reakcia
Slabnúci sentiment navyše ovplyvňuje aj drobných investorov. „Keď odchádzajú veľké peniaze, retail si často povie, že bude lepšie stáť bokom,“ uvádza Bajzík.
Tretím faktorom je podľa neho technická stránka výpredajov. Prudké cenové pohyby spúšťajú likvidácie napákovaných pozícií. Burzy pri poklese automaticky uzatvárajú stratové pozície, čím vytvárajú dodatočný predajný tlak a roztáčajú reťazovú reakciu. Nútené predaje tak znásobujú rozsah pohybu, ktorý potom ťahá ceny ešte hlbšie.
Podľa Bajzíka sa kryptomeny môžu stabilizovať až v momente, keď sa spomalia alebo zastavia odtoky z ETF, prípadne ak príde zásadná zmena komunikácie zo strany amerického Fedu. „Dovtedy treba počítať s vysokou volatilitou a citlivosťou na každú novú správu,“ uzatvára analytik XTB.