Americké akciové trhy zamierili nahor

Americké akciové trhy v piatok vzrástli. Hlavné akciové indexy ukončili skrátené piatkové obchodovanie v pluse a nadviazali na týždeň rastu po štvrtkovom Dni vďakyvzdania.
„Akcie počas dnešného skráteného obchodovania vymazali novembrové straty, keďže trhy veria, že v decembri príde k zníženiu úrokových sadzieb,“ uviedol Jose Torres zo spoločnosti Interactive Brokers.
Pozornosť sa teraz sústreďuje na údaje, ktoré zverejnia v priebehu budúceho týždňa a ktoré môžu zohrávať úlohu pri konečnom rozhodnutí centrálnej banky.
Priemyselný index Dow Jones stúpol o 0,6 percenta na 47 716,42. Index S&P 500 vzrástol o 0,5 percenta na 6 849.09 bodu a technologický Nasdaq si prilepšil o 0,7 percenta na 23 365,69 bodu.