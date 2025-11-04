Po technologickej jazde prichádza brzda: Ázijské burzy v červených číslach

Severomorská ropa Brent, ktorej cena sa považuje za medzinárodnú referenčnú cenu, zaznamenala pokles o 0,4 % na 64,62 USD za barel.
Ázijské trhy v utorok klesli, keďže investori hodnotili nedávny technologický rast na Wall Street a zároveň čelili neistote ohľadom ďalšieho vývoja úrokových sadzieb v USA.

Masívne investície do umelej inteligencie, ktoré tento rok poháňajú rast technologických akcií po celom svete, vyhnali hodnoty na rekordné úrovne. Tento rast podporili aj zmiernené obchodné napätia po aprílovom rozhodnutí amerického prezidenta Donalda Trumpa o clách a očakávania, že Federálny rezervný systém (Fed) bude pokračovať v znižovaní úrokových sadzieb.

Napriek tomu sa objavujú obavy z možnej „bubliny“, keďže väčšina ziskov pochádza z technologického sektora, čo môže viesť k bolestivej korekcii.

Wall Street zakončila pondelkové obchodovanie zmiešane, pričom technologický index Nasdaq a S&P 500 rástli, zatiaľ čo Dow klesol. V Ázii zamierili nadol trhy v Tokiu, Hongkongu, Šanghaji, Sydney, Soule, Singapure, Tchaj-peji, Bombaji a Bangkoku, no polepšili si Wellington, Manila a Jakarta.

