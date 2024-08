Ak nemáte poistenie do hôr, transport vrtuľníkom z vysokohorského terénu si budete musieť zaplatiť. Aké sú výnimky?

V prázdninovom období sa slovenské hory stávajú magnetom pre turistov, čo vedie k výraznému nárastu návštevníkov. S týmto prílevom však prichádza aj viac prípadov, kedy je potrebná pomoc horských záchranárov. Žiaľ, záchranári evidujú aj zvýšený počet smrteľných úrazov, ktoré vzrástli o skoro polovicu v porovnaní s minulým rokom.

Okrem potrebnej turistickej výbavy by mali milovníci hôr pred výletom myslieť na tzv. horské poistenie, teda poistenie nákladov na zásah Horskej záchrannej služby (HZS). Zásah Horskej služby nie je lacný. Z prieskumu medzi poisťovňami vyplýva, že môže ísť o čiastky od 150 až do 6 000 eur, pričom platí, že čím dlhší a technicky náročnejší je zásah a čím viac záchranárov je na akciu potrebných, tým vyššia je jeho cena.

„Síce vás žiadny zákon nenúti zaplatiť si horské poistenie, ľahko sa však môžete dostať do situácie, kedy pomoc Horskej záchrannej služby budete potrebovať. A náklady na zásah alebo pátranie vykonávané HZS budete musieť zaplatiť,“ uvádza výkonný riaditeľ Slovenskej asociácie poisťovní a Slovenskej kancelárie poisťovateľov Martin Kaňa. Táto povinnosť vyplýva z ustanovení zákona o Horskej záchrannej službe. Cena nenáročného výletu tak môže nepríjemne stúpnuť.

Poisťovne ročne riešia desiatky poistných udalostí spojených so záchranou v horách. Najčastejšie je to zablúdenie turistu, kde je potrebné pátranie, prípadne úraz a zranenie počas výstupu, pri ktorom je potrebný zásah záchranárov alebo aj preprava vrtuľníkom do najbližšieho zdravotníckeho strediska. Stáva sa tiež, že človek pri vysokej záťaži dostane akútny infarkt myokardu.

Možnosti a platnosť poistenia

Poistenie do hôr pritom na deň na jednu osobu stojí už od 72 centov a kryje zásah záchranárov do výšky oprávnených vynaložených nákladov. Možnosti poistenia sú rôzne. Od krátkodobých poistení na jednorazové výlety alebo sezónne aktivity, ako je napríklad lyžovanie až po dlhodobé ročné poistenia, ktoré poskytujú krytie na celý rok. Základné krytie je vhodné pre rekreačných turistov, zatiaľ čo rozšírené krytie je podľa poistnej asociácie určené pre tých, ktorí sa venujú rizikovým športom.

Poistenie na zásah HZS je platné vo všetkých horských oblastiach na Slovensku, kde vykonáva činnosť práve Horská záchranná služba. Sú to Belianske Tatry, Kremnické vrchy, Kysucká vrchovina, Kysucké Beskydy, Malá Fatra, Nízke Tatry, Pieniny, Stredné Beskydy, Slovenský raj, Veľká Fatra, Vysoké Tatry a Západné Tatry.

Ľudia si teda podľa vyjadrení poisťovne Uniqa často neuvedomujú, že ak nie sú poistení, záchrannú akciu nielen v zahraničí ale aj na Slovensku budú musieť uhradiť. „Žiaľ, v Uniqa poisťovni sme riešili aj veľmi tragický prípad pádu zo skaly so smrteľnými následkami a komplikovaným prevozom ľudských pozostatkov,“ hovorí manažérka poistenia osôb v Uniqa Eva Trajboldová.

Ak sa zraníte v slovenských horách, lekárske ošetrenie máte pokryté zo zdravotného poistenia. Ak sa však dostanete do problémov a pomáhať vám bude Horská záchranná služba, akciu budete musieť zaplatiť. Výnimkou sú len deti do 18 rokov, kde to prepláca štát.

„Aj zdanlivo nenáročná túra sa môže skončiť záchrannou akciou, stačí, ak zablúdite, uviaznete v ťažkom teréne, zraníte sa alebo vás jednoducho dobodá hmyz a máte alergickú reakciu a je nevyhnutný zásah horskej služby,“ hovorí Eva Trajboldová z Uniqa. Pozor, v prípade zachraňovacích akcií sú však z plnenia vylúčené škody vzniknuté vplyvom alkoholu či návykových látok.

Ako predísť nešťastiu

Aby sa minimalizoval počet záchranných výjazdov, základom je kvalitná príprava na túru. „Okrem digitálnej mapy v telefóne je dobré mať so sebou aj fyzickú mapu pre lepšiu orientáciu. Nezabudnite si pribaliť lekárničku, plne nabitý mobilný telefón pre prípad núdze a vrchnú vrstvu odolnú voči vetru a dažďu,“ vysvetľuje riaditeľ Horskej záchrannej služby Martin Matušek. Šéf záchranárov odporúča sledovať aj počasie, avšak najlepšie na oficiálnych webových stránkach, kde je možné vidieť napríklad vývoj búrkových oblakov či pohyb zrážok.

Okrem poistenia do hôr sa odporúča turistom stiahnuť si aj aplikáciu Horská záchranná služba, s ktorou si privolajú pomoc v núdzi len jedným tlačidlom. Aplikácia je zadarmo dostupná v Apple Store alebo Google Play.

„Aplikácia Horská záchranná služba kombinuje pomoc ľuďom v núdzi a preventívne opatrenia. Veríme, že bezpečnosť všetkých turistov je na prvom mieste, a preto podporujeme inovatívne riešenia, ktoré zvyšujú ich ochranu a uľahčujú prácu záchranárom,“ povedal šéf slovenskej pobočky a obchodný riaditeľ Generali Pavol Pitoňák.

Od spustenia aplikácie HZS bolo do Knihy vychádzok a túr zaznamenaných takmer 12 000 túr, pričom len za posledný mesiac ich bolo do systému pridaných viac ako 500. Aplikácia HZS ponúka množstvo výhod pre turistov a milovníkov hôr.

Jedným tlačidlom si môžu privolať pomoc v prípade núdze a zdieľať svoju aktuálnu polohu so záchranármi. Poskytuje aktuálne informácie o počasí, výstrahách a teréne. Má medzinárodný presah a funguje aj v Česku, Maďarsku, Rakúsku a navyše ponúka možnosť uzatvorenia poistenia do hôr.

Rýchlejšia lokalizácia

O tom, že je aplikácia HZS skutočne praktická, sa presvedčil začiatkom mája aj 67-ročný turista. Prostredníctvom aplikácie požiadal o pomoc Horskú záchrannú službu, vďaka ktorej zároveň odoslal presné GPS súradnice svojej polohy.

„Zranený sa nachádzal vo Veľkej Fatre, na západnej strane vrchu Ostrá. Muž zo Slovenska si pri zostupe spôsobil poranenie dolnej končatiny, po ktorom nebol schopný túru dokončiť. Zároveň sme o súčinnosť pri záchrannej akcii požiadali posádku VZZS z Banskej Bystrice,“ informoval šéf HZS.

Neoceniteľným pomocníkom bola aplikácia napríklad aj pri žiadosti o pomoc od mamičky iba 14-ročného syna, ktorý si v oblasti Šalviového prameňa spôsobil úraz kolena, kde bol následne ošetrený horskými záchranármi a transportovaný terénnym vozidlom na Bielu vodu.

„Po štyroch rokoch spolupráce s aplikáciou môžem objektívne zhodnotiť, že najväčším prínosom pre Horskú záchrannú službu je rýchlejšia lokalizácia zraneného alebo uviaznutého človeka ešte pred samotným výjazdom. Až v 90 % prípadov evidujeme, že aplikáciu HZS majú nainštalovanú vo svojich telefónoch hlavne Slováci a česky hovoriaci turisti,“ dopĺňa riaditeľ HZS Martin Matušek.