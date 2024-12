Agentúra Fitch potvrdila Slovensku rating s pozitívnym výhľadom

Po tom, ako Slovensku koncom októbra agentúra Standard & Poor’s potvrdila rating A+ so stabilným výhľadom, dostala aktuálne Slovenská republika hodnotenie od agentúry Fitch Ratings. Aj v tomto prípade agentúra zachovala nezmenený rating A- so stabilným výhľadom. Informovalo o tom Ministerstvo financií SR.

Ako uviedla agentúra Fitch vo svojej správe, rating Slovenska je podporovaný členstvom v EÚ a eurozóne. To tvorí podľa jej vyjadrení základ pre relatívne stabilný a dôveryhodný makroekonomický rámec a konštantný prílev európskeho kapitálu, rovnako ako aj pre konkurencieschopnosť exportného sektora a stabilné priame zahraničné investície.

Analytici agentúry Fitch očakávajú rast HDP Slovenskej republiky na úrovni 2 % v roku 2024, a to najmä v dôsledku spotreby domácností. V roku 2025 by mal rast stúpnuť na 2,2 % a v roku 2026 na 2,3 %. Tieto čísla by malo zabezpečiť najmä zvýšené čerpanie zdrojov z plánu obnovy a ďalší rast spotreby.

Agentúra registruje kroky vlády na ozdravenie verejných financií. Konsolidačný plán by mal podľa vlády stabilizovať pomer dlhu k HDP na úrovni 60,5 % do roku 2027 a v nasledujúcich rokoch zabezpečiť jeho pokles. Prognóza Fitch predpokladá zníženie deficitu na 4,2 % do roku 2026 a na 3 % do roku 2028.