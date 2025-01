Vlastný gól, aký sa často nevidí. Nemecký obranca bol babrákom zámorskej noci - VIDEO

O kuriózny moment v NHL sa postaral nešťastník Moritz Seider. Len 23-ročný nemecký obranca v službách Detroitu Red Wings si strelil vlastný gól. Zvýšil ním už na 2:0 pre Los Angeles Kings.

Po vyhranom vhadzovaní sa puk v obrannom pásme Detroitu dostal k brankárovi Cameron Talbotovi, ktorý ho prihral práve Seiderovi.

Ten si ho chcel posunúť za bránu, no nešťastným spôsobom ho zasunul od tyčky do vlastnej svätyne.

Los Angeles goal!

Scored by Quinton Byfield with 02:55 remaining in the 1st period.

Detroit: 0

Los Angeles: 2#LAKvsDET #LGRW #GoKingsGo pic.twitter.com/2yttGkCkrM

— NHL Goals (@nhl_goal_bot) January 28, 2025