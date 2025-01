Slafkovský po boku Crosbyho? Analytik Montrealu podporuje takéto spojenie

Analytik Montrealu Canadiens Jack Todd podporuje fámy o Sidneym Crosbym. Klub vyzýva, aby sa pokúsil získať hrajúcu legendu Pittsburghu Penguins.

Keď bol tento 37-ročný kanadský útočník ešte dieťa, fandil Habs. Ak by prišiel do aktuálne desiateho celku Východnej konferencie, polepšil by si, keďže „tučniaci“ sú aktuálne predposlední. Na Montreal však strácajú len päť bodov.

Novému zamestnávateľovi by priniesol okrem skúseností, ale aj víťaznú mentalitu ozdobenú „čerešničkou“ v podobe troch ziskov slávneho Stanley Cupu.

Pre Juraja Slafkovského by to bol učiteľ, ktorý by mu dal nespočetné množstvo skúsenosti, ako sa zlepšiť a posunúť sa v kariére.

Montreal by niečo také podniknúť mohol, keďže má potrebné talenty a draftové výbery na realizáciu takejto výmeny.

Pittsburgh by za Crosbyho zrejme požadoval dvoch top hráčov a dvoch hráčov do bottom six (hráč tretieho či štvrtého útoku, pozn.).

Kanaďan napriek vyššiemu veku zaznamenal v tejto sezóne v 51 dueloch 52 bodov (14+38). Aktuálne sa jeho tímu nedarí a ak by prestúpil, Habs by pre neho mohol byť lákavým zakončením kariéry v tíme, ktoré v detstve miloval.

Je však zrejmé, že Penguins s najväčšou pravdepodobnosťou nebudú chcieť o niečo takom ani len počuť. Ani samotný Crosby nemá dôvod opustiť potápajúcu sa loď tímu, s ktorým mal množstvo úspechov.