Tragickú zrážku pri Nových Zámkoch spôsobilo viacero faktorov. Vlak tam nemal čo robiť, povedal minister Ráž (video+foto)

aktualizované 28. júna 12:37

Tragickú zrážku medzištátneho vlaku s autobusom na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch vo štvrtok podvečer spôsobilo viacero faktorov.

Individuálne zlyhanie ľudského faktora

Podľa ministra dopravy Jozefa Ráža (nominant Smeru-SD) pre nepriaznivé počasie deň predtým bola zaplavená jedna koľaj.

„Trať bola vylúčená z prevádzky a vlak, ktorý sa na nej objavil, tam nemal čo robiť. Predbežné výsledky vyšetrovania ukazujú, že neprišlo k žiadnemu systémovému ani technickému zlyhaniu,“ povedal v piatok na tlačovej besede k okolnostiam tragickej nehody minister.

Ako podotkol, pravdepodobne išlo len o individuálne zlyhanie ľudského faktora, ktoré spôsobilo, že na koľaji mimo prevádzky sa objavil vlak. Príčiny tragédie vyšetrujú aj tri tímy na Ministerstve dopravy SR, v Železniciach Slovenskej republiky (ŽSR) a Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK).

Koľaj má jednu z najvyšších bezpečnostných úrovní

Za prevádzku železničnej infraštruktúry zodpovedajú ŽSR na čele s generálnym riaditeľom Alexandrom Sakom, ktorý uviedol, že

informoval, že na železničnom priecestí pri Nových Zámkoch pri spustených závorách prešiel osobný vlak smerom na Nové Zámky. „Následne sa na priecestí závory zdvihli. Do koľajisko vošlo najprv osobné auto a za ním autobus, ktorý, bohužiaľ, v kritickej chvíli sa zrazil s medzinárodný rýchlikom Praha – Budapešť,“ priblížil tragédiu.

Podľa šéfa ŽSR to predbežne vyzerá naozaj tak, že vlak išiel po koľaji, ktorá bola uzavretá. „Momentálne nie je viac čo k tomu dodať, je to predmetom vyšetrovania. Je to tragická udalosť, na železniciach na Slovensku sa, myslím, ani nestala,“ poznamenal Alexander Sako.

Minister dopravy tvrdí, že koľaj, kde sa stala tragédia, nie je zastaralá a má jednu z najvyšších bezpečnostných úrovní. „Ide o bezpečnú koľaj v rámci ŽSR. To znamená, žiadna systémová chyba nenastala,“ ubezpečil Jozef Ráž. Šéf ŽSR v súvislosti s nehodou priznal, že individuálnu chybu nemožno vylúčiť, ak niekto pošle vlak tam, kam nemal ísť.

Minister zopakoval, že trať bola vyslovene vylúčená z prevádzky. Ak je signalizácia na priecestí vypnutá, podľa neho vtedy po takej koľaji môže ísť vlak rýchlosťou 10 kilometrov za hodinu. „Pričom trúbi a samozrejme aj vodiči musia mať o tom vedomosť. Je to štandardný protokol pre prípad vylúčenia chráneného priecestia,“ dodal Jozef Ráž.

Na niektorých miestach je podľa generálneho riaditeľa železníc zložitá situácia, čo sa týka nedostatku zamestnancov. „V tomto prípade nešlo o únavu. Bol to normálny pracovný čas, nebola to nadpráca,“ uzavrel Alexander Sako.