Venom: Posledný tanec — veľkolepý záver trilógie už tento týždeň v kinách!

Venom a Eddie Brock sú späť vo veľkolepom závere trilógie, aby unikali pred zákonom aj bezcitnými nepriateľmi z vesmíru, až kým nespravia osudové rozhodnutie. Venom: Posledný tanec násobí všetko, čo na tejto morálne najkomplikovanejšej postave Marvelovského sveta milujeme – čierny humor so štedrou dávkou absurdna, adrenalínové napätie, šialenú akciu a skvelého Toma Hardyho. Už tento štvrtok 24. októbra sa s nimi vidíme v kinách.

Ako uviedol Simon Thompson z Forbes, „Tom Hardy ide do toho naplno ešte raz“ a jeho výkon posúva tento film na úplne novú úroveň. Nechýba ani to, čo fanúšikovia milujú najviac – „venomenálna akcia“, ktorá zaručuje nespútanú adrenalínovú jazdu.

Navyše dlho očakávaná novinka je vytvorená špeciálne pre veľké plátno a IMAX zážitok, čo znamená, že každý výbuch, každá akčná aj komická scéna, vrátane tancujúcej pani Chenovej v Las Vegas, vyniknú ešte viac. Erik Davis z Fandango to zhrnul jasne: „Najväčší Venom film doteraz“.

Režisérka Kelly Marcel, ktorá sa podieľala na všetkých troch scenároch, o filme vtipkuje ako o najšialenejšom rom-com príbehu. „Eddie a Venom sú v podstate ako klasický romantický pár – najprv sa v jednotke za neuveriteľných okolností dajú dokopy a nedokážu byť jeden bez druhého, potom sa v dvojke pohádajú ako páry po siedmich rokoch vzťahu, a keď už sa konečne naučia spolu žiť, bum, čelia dramatickým osudovým rozhodnutiam.“

„Epický záver“, ako ho nazval Davis, prináša ešte intenzívnejšie emócie. Tom Hardy vytváral charakter svojej dvojpostavy od úplného začiatku: samoľúbeho bývalého reportéra Eddieho aj bombastického mimozemského symbionta Venoma, ktorý nemá žiadnu brzdu. Robí si čo chce a hneď, spoločenské konvencie mu nič nehovoria – ako veľké nebezpečné batoľa s hrozivým apetítom. V novinke sa ich vzťah posúva na vyšší level, je v ňom omnoho viac emócií. Eddie je totiž trpezlivejší a tolerantnejší a Venom zistí, čo je to strach.

Ako vlastne Tom Hardy hrá dvoch v jednom? Pred filmovaním si nahrá Venomove repliky a na pľaci má v uchu miniatúrny odposluch, do ktorého mu ich púšťajú, aby ako Eddie prirodzenejšie interagoval s Venomom. Režisérka aj trikári mu nechávajú slobodu tvorivého prejavu a potom sa technológiami snažia dotvoriť Venoma do obrazu podľa jeho hereckého výkonu. Čo vôbec nebýva až také bežné – obvykle trikári na set umiestňujú značky, aby herci vedeli, kam sa vôbec majú pozerať. Hardyho pochválil aj kaskadérsky choreograf – vraj sa tak rýchlo učí, až je to frustrujúce. Na motorke mu to vraj celkom dobre šlo na ceste, ale terén mu bol cudzí. Trvalo to však až jeden deň. Podobne zvládol takmer všetky svoje scény vo vode.

Dosť bolo spojlovania, príďte si užiť Venom: Posledný tanec na veľkom plátne už tento týždeň!

