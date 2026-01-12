Výluka medzi Cíferom a Trnavou obmedzí vlaky, niektoré spoje budú dočasne úplne zrušené

Na úseku Cífer – Trnava sa od utorka 13. do štvrtka 15. januára 2026 uskutočnia výlukové práce železničnej infraštruktúry zo strany Železníc Slovenskej republiky (ŽSR), ktoré si vyžiadajú dočasné odrieknutie vybraných osobných vlakov. Ako informoval hovorca Železničnej spoločnosti Slovensko (ZSSK)Ján Baček, počas týchto dní budú niektoré vlaky premávať skrátenou trasou, pričom ostatná doprava zostane zachovaná a cestujúci budú prepravení na dostupných spojoch.
Výlukové práce sa realizujú s cieľom zlepšiť a zefektívniť prevádzku na železničných tratiach a zvýšiť spoľahlivosť vlakovej dopravy. Odrieknutých bude celkovo šesť spojov medzi Bratislavou a Trnavou. Po tri z Trnavy s odchodmi o 8:08, 14:08 a 15:08 a tri z Pezinka o 8:28, 14:28 a 15:28. Uvedené vlaky budú počas výluky premávať len na trase Pezinok – Bratislava hl. stanica.