Nechajte sa oceniť: súťaž excelentnej komunikácie značiek HERMES Komunikátor roka spúšťa už svoj 12. ročník!

Registrácia prác do 12. ročníka je spustená. Táto prestížna marketingová súťaž, ktorá oceňuje excelentnosť v komunikácii so zákazníkom, aj tento rok prináša niekoľko ocenení vo viacerých kategóriách.
Ocenenia
Spoločnosti zabojujú o tieto tri ceny:
Cena verejnosti – rozhodujú hlasujúci na webstránke v kategóriách: Bankovníctvo, Telekomunikácie, Automobily, Poisťovníctvo, Obchodné reťazce, Sýtené nápoje a minerálne vody.
Cena Median SK – ocenenia na základe reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu realizovaného spoločnosťou MEDIAN SK.
Cena Hermes – odborná porota rozhodne o víťazoch kategórií: Inovatívny marketingový prístup, Kreatívne marketingové riešenia, Interná komunikácia & employer branding, Dizajn, Spoločenská zodpovednosť a Event.
Odborná porota
Odbornú porotu tvoria špičkoví odborníci jednak z akademického prostredia, ale zároveň aj marketéri z praxe, ktorí majú za sebou viacero úspešných marketingových projektov.
„Teší nás, že aj tento rok prijali účasť v porote uznávané osobnosti slovenského marketingu, ktoré nominovalo profesijné združenie Ľudia z marketingu. Vďaka ich odbornej praxi máme istotu, že ocenené projekty a spoločnosti budú skutočne odrážať hodnoty, ktoré chceme touto súťažou vyzdvihnúť – špičkovú úroveň komunikácie,“ povedal Miloš Ronec, autor projektu Hermes Komunikátor roka.
Kto sa pridá k minuloročným víťazom?
Minulý ročník si ocenenia odniesli značky ako Slovnaft, Tatra banka, Lidl a iní. Kto zažiari tento rok, zistíme počas slávnostného vyhodnotenia v apríli 2026.
Termíny a registrácia
Predtermín registrácie: 1. 1. 2026 – 31. 1. 2026
Riadny termín registrácie a hlasovania verejnosti: 1. 2. 2026 – 28. 2. 2026
Všetky potrebné informácie nájdete na www.cenyhermes.sk.
O projekte
HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA je jediné ocenenie na Slovensku, ktoré hodnotí najlepšie komunikujúce inštitúcie. Je to súťaž pre marketérov, ktorých oceňujú ich kolegovia marketéri.
Projekt organizuje Respect APP s.r.o. Autorom projektu, vlastníkom ochrannej známky a licencie je Sophos Solutions s.r.o. Odbornými partnermi projektu sú spoločnosť MEDIAN SK a občianske združenie Ľudia z marketingu. Hlavnými mediálnymi partnermi sú UNIMEDIA a Radio Group, media representative Fun rádia & Rádia Vlna. Partner súťaže – Salamandra Resort & Hotel.
Viac informácií o súťaži nájdete na www.cenyhermes.sk
