McTominay drží obhajcu titulu v Serie A so špicou tabuľky - VIDEO

Škótsky futbalový reprezentant Scott McTominay dvoma gólmi zaistil, že hráči tímu SSC Neapol zostávajú v kontakte s milánskymi klubmi na čele tabuľky Serie A. Tím spod Vezuvu počas víkendu remizoval 2:2 na pôde Interu Miláno, ktorý vedie hodnotenie o 4 body pred obhajcom titulu Neapolom. S mankom troch bodov na lídra je druhé AC Miláno, ktoré remizovalo 1:1 s Fiorentinou.
Domáci Inter dvakrát viedol gólmi Federica Dimarca a Hakana Calhanoglua, no spomenutý Škót v oboch prípadoch vyrovnal. McTominay v tejto sezóne strelil zatiaľ päť ligových gólov. Pokutový kop Milánčanov, ktorým Calhanoglu strelil druhý gól „nerazzurri“, rozhneval hosťujúceho kouča Antonia Conteho natoľko, že dostal červenú kartu za protesty.
„Myslím si, že by sme sa mali posunúť ďalej a sústrediť sa na výkon, ktorý bol vynikajúci, rovnako ako reakcia po inkasovanej penalte. To dáva veľa viery tímu, ktorý dnes večer na ťažkom ihrisku proti lídrovi ligy ukázal, že si zaslúži byť označovaný za šampióna,“ uviedol asistent hosťujúceho kouča Cristian Stellini.
Slovenský reprezentačný stredopoliar odohral za hostí celý zápas.
Interu sa proti priamym konkurentom v boji o titul nedarí. V lige s Neapolom remizoval aj prehral, raz podľahol Juventusu Turín aj AC Miláno. Pre klub je to varovanie pred dôležitými duelmi Ligy majstrov proti londýnskemu Arsenalu a Borussii Dortmund.
V nedeľu remizoval aj druhý milánsky klub, futbalisti AC si podelili body s domácou Fiorentinou. Zisk bodu pritom hostia ratovali v úplnom závere, vyrovnanie zariadil Christopher Nkunku.
Tréner Massimiliano Allegri poukázal na potrebu väčšej efektivity v zakončení. „V prvom polčase sme hrali dobre a vytvorili sme si veľa šancí, ktoré sme nedokázali premeniť. Sme druhí v lige a musíme si to udržať, ale musíme byť aj dôslednejší, keď dominujeme v hre,“ vyhlásil pre DAZN.