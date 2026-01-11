Nehoda dvoch áut uzavrela časť D1 smer Bratislava, polícia odkláňala premávku – FOTO

Dopravní policajti Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave odkláňajú dopravu z diaľnice D1 pred križovatkou Blatné v smere do Bratislavy. Dôvodom je dopravná nehoda v kilometri 28,5, kde sa zo zatiaľ nezistených príčin zrazili dve vozidlá.
„Daný úsek je uzavretý. Odklon premávky je vedený od križovatky Blatné po ceste I/61 smer Senec. Vodičov vyzývame, aby sa tomuto úseku vyhli, prípadne, ak je to možné, využili alternatívne trasy,“ informovala o opatreniach hovorkyňa Krajského riaditeľstva PZ v Bratislave Silvia Šimková.