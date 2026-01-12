Menej hluku pre tisíce ľudí, popri nových obchvatoch vyrástli desiatky kilometrov stien

Rok 2025 priniesol na Slovensku nielen nové úseky diaľnic a rýchlostných ciest, ale ich prirodzenou súčasťou je aj výstavba protihlukových stien. Celkovo vlani pribudlo 16,5 kilometra stien, ktoré chránia obyvateľov miest a obcí pred nadmerným hlukom a prašnosťou.
Ako informovala Národná diaľničná spoločnosť (NDS), výstavba obchvatov je systematickým riešením, ako odbremeniť obyvateľov od dopravy v obývaných oblastiach. V minulom roku sa otvorili nové úseky, napríklad obchvaty Tvrdošína, Košíc či Žiliny. Keďže niektoré časti obchvatov sa ťahajú bližšie k mestu, pre znásobenie efektu diaľničiari budujú aj protihlukové steny.
Podľa investičného riaditeľa NDS Júliusa Mihálika sa na zamedzenie šírenia nadmerného hluku používajú rôzne konštrukčné typy protihlukových stien. „Medzi najviac používanými materiálmi sú akustické panely z hliníka či murované z drevotrieskových cementových tvárnic zaliatych betónom,“ uviedol Mihálik. Dodal, že často používaným nosným prvkom je železobetónový panel pokrytý absorpčnou pohltivou hmotou. Obklady stien môžu byť dokonca aj na báze recyklovanej gumy.
Najviac kilometrov stien, celkovo 7,2 kilometra, pribudlo pri košickom rýchlostnom obchvate. Popri úseku R2 Kriváň – Mýtna postavili takmer 3,2 kilometra stien, pri tvrdošínskom obchvate 1,9 kilometra a pri obchvate Žiliny na úseku D1 Lietavská Lúčka – Dubná Skala je 4,3 kilometra protihlukových stien.