Omar Sy v oceňovanej dráme Bol som cudzincom: Pozrite si nový trailer!

Film inšpirovaný skutočnými udalosťami s obľúbeným Omar Sy príde do kín 19. februára. Tvorcovia ponúkajú prvú filmovú ochutnávku.
Dráma Bol som cudzincom prichádza s novým trailerom. Film, v ktorom žiari Omar Sy prepája osudy cudzincov naprieč kontinentmi a kladie naliehavú otázku: čo znamená byť človekom v čase vojny?
Príbeh sleduje Amiru ((Yasmine Al Massri), detskú chirurgičku zo sýrskeho Aleppa, ktorá je spolu so svojou malou dcérou nútená opustiť krajinu zničenú vojnou. Jedno zúfalé rozhodnutie spustí reťaz udalostí a vtiahne päť cudzincov do spoločnej skúšky ľudskosti.
Film sleduje pašeráka snažiaceho sa zachrániť svojho syna, vojaka bojujúceho so svedomím, básnika hľadajúceho domov a kapitána gréckej pobrežnej stráže rozpolteného medzi povinnosťou a milosrdenstvom. Ich cesty sa pretnú jednej noci v Stredozemnom mori, kde je prežitie neisté a ľudskosť sa prejavuje vo svojej najsurovejšej podobe.
Omar Sy ako milujúci otec
Jednu z kľúčových postáv stvárňuje Omar Sy známy z filmov Nedotknuteľní alebo Aj dvaja sú rodina. Predstavuje sa tu v postave pašeráka, ktorý sa musí postarať o svojho malého syna. Ukáže sa tu teda nielen ako nekompromisní obchodník, ale aj milujúci otec. Snímku tvorcovia prirovnávajú k filmom Majster šarkanov či Babel, ktoré prepájajú osobné príbehy jednotlivcov s obrazom sveta v kríze.
Film režíroval Brandt Andersen, pre ktorého ide o celovečerný režijný debut. Dráma Bol som cudzincom je inšpirovaná Andersenovým krátkym filmom Refugee (2020), ktorý sa dostal do užšieho výberu na Oscara. Brandt Andersen je americký spisovateľ, režisér, producent a aktivista, ktorého tvorba dlhodobo prepája silné filmové rozprávanie s humanitárnym presahom. Je zakladateľom nadácie REEL Foundation, prostredníctvom ktorej sa viac než desať rokov venuje obhajobe práv utečencov cez umenie, film a humanitárne iniciatívy. Jeho osobné skúsenosti z práce s utečencami v Sýrii, Jordánsku a ďalších krajinách výrazne formovali autentický tón filmu.
Festivalovo oceňovaná dráma
Snímka Bol som cudzincom mala premiéru na Berlinale 2024 a získala Cenu Amnesty International. Kritici ju ocenili pre svoju autentickosť, napätie a hlboký ľudský rozmer. Film si doteraz odniesol viac než 50 festivalových ocenení a potvrdil, že naozaj ide o výnimočné dielo, ktoré prekračuje hranice klasickej filmovej drámy a mení sa na výpoveď o súčasnom svete. „Som nesmierne vďačný za možnosť predstaviť tento film širšiemu publiku. Príbeh rezonuje s divákmi po celom svete a verím, že témy empatie a odvahy sú dnes dôležitejšie než kedykoľvek predtým,“ hovorí režisér a scenárista Brandt Andersen.
Nový trailer k filmu Bol som cudzincom ponúka hlboký a ľudský pohľad na ľudí uväznených medzi vojnou, povinnosťou a nádejou. Slovenskí diváci uvidia film od 19. februára v kinách, kde ho uvedie distribučná spoločnosť Continental film.
Informačný servis