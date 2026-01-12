Počasie chystá zmenu, trojkráľovú zimu strieda oteplenie. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď na 30 dní - FOTO

Silné mrazy sa s nami pomaly lúčia, trojkráľová zima sa končí a počasie chystá zmenu. Ešte jedna, alebo dve noci budú podľa meteorológa Petra Jurčoviča chladné, ale potom už teploty na Slovensku stúpnu. Ukázal aj dlhodobú predpoveď počasia na 30 dní a priblížil, ktorý týždeň v januári budú teploty najvyššie.
Trojkráľová tohtoročná zima podľa meteorológa Petra Jurčoviča ako keby strácala dych a predpovedá, že ďalšie dni nás už nečakajú také silné mrazy, aké sme na Slovensku mali v minulom týždni, keď teplota klesala aj pod mínus 20 stupňov Celzia. „Ešte jedna alebo dve noci budú chladné,“ uviedol v relácii Najlepšie počasie na TV Joj.
Trojkráľová zima udrie naplno a prídu tri vlny sneženia. Meteorológ Jurčovič ukázal predpoveď počasia na január - FOTO
Čo je tzv. trojkráľová zima a aké počasie prináša?
Trojkráľová zima nie je meteorologický pojem, ale radí sa k ľudovým výrazom ako Babie leto, Medardova kvapka či Traja zamrznutí (Pankrác, Servác, Bonifác). V minulosti bola častejšia, keďže zimy mali stabilnejší charakter, ale vplyvom klimatických zmien sa už buď často neobjaví alebo je veľmi slabá.
A prečo sa tzv. trojkráľová zima vyskytuje v období okolo 6. januára? Počasie v strednej Európe bývalo v tomto období ovplyvnené vpádom studeného kontinentálneho vzduchu zo severu alebo východu a ľudia si to všimli a spojili si to so sviatkom Troch kráľov. Ide teda o jedno z tradičných „návratov zimy“ počas kalendárnej zimy a vyznačuje sa poklesom teplôt, mrazmi, snežením a môže sa vyskytnúť aj silnejší vietor.
Ako ďalej meteorológ Peter Jurčovič priblížil, zatiaľ tu máme dve tlakové níže. „Jedna už odchádza zo strednej Európy na východ, druhá je nad Atlantikom, zasahuje niekde od Škandinávie pomaly do Španielska a práve táto by mala priniesť tú zmenu v počasí, to otepľovanie,“ uviedol.
Medzi spomínanými dvomi tlakovými nížami je podľa neho ešte jedna tlaková výš a tá by sa mala u nás prejaviť dnes (pondelok). „Môže byť celkom pekne, ale zase v tom arktickom vzduchu a hrozí, že nočné teploty budú nízke,“ doplnil.
Výstraha pred nízkymi teplotami
Dáva mi za pravdu aj Slovenský hydrometeorologický ústav (SHMÚ), ktorý vydal na noc z nedele na pondelok aj výstrahu prvého stupňa pred nízkymi teplotami až pod mínus 15 stupňov Celzia.
Žlté varovanie bolo vydané pre okresy Banská Bystrica, Banská Štiavnica, Brezno, Detva, Krupina, Lučenec, Poltár, Revúca, Rimavská Sobota, Veľký Krtíš, Zvolen, Žarnovica, Žiar nad Hronom, Bánovce nad Bebravou, Ilava, Nové Mesto nad Váhom, Partizánske, Prievidza, Trenčín, Gelnica, Košice okolie, Rožňava, Spišská Nová Ves, Levice, Topoľčany, Zlaté Moravce a Poprad.
Počasie na dnes (pondelok)
Ako uvádza SHMÚ vo svojej predpovedi, dnes (pondelok) bude jasno až polojasno, ale na východe Slovenska treba očakávať oblačnú až zamračenú oblohu a v Prešovskom kraji môže ojedinele aj snežiť. Najvyššia denná teplota sa vyšplhá na mínus 7 až mínus 2 stupne Celzia a na horách vo výške 1500 m bude okolo -11 stupňov Celzia.
Vplyv tlakovej níže so stredom nad západným Ruskom bude v karpatskej oblasti slabnúť. Súčasne z aplskej oblasti sa presunie tlaková výš nad severnú Dalmáciu a k nám bude zasahovať od juhozápadu až juhu okraj rozsiahlej oblasti vysokého tlaku. Neskôr postúpi od západu do strednej Európy teplý front spojený s tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom.
Na horách hrozí búrlivý vietor až víchrica
Na horách nad pásmom lesa hrozí búrlivý vietor až víchrica. Žltá výstraha prvého stupňa pred silným vetrom na horách je vydaná pre okresy Banská Bystrica, Brezno, Poprad, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Martin, Námestovo, Ružomberok, Tvrdošín a Žilina.
„Na horách v polohách nad 1500 m sa miestami očakáva výskyt vetra, ktorý dosiahne krátkodobo (v nárazoch) rýchlosť 110 až 135 kilometrov za hodinu alebo priemernú rýchlosť 70 až 85 kilometrov za hodinu, t.j. až víchrica,“ upozorňuje SHMÚ na svojom webe.
Počasia na zajtra (utorok)
Chladná bude ešte aj noc z pondelok na utorok, kedy najnižšia nočná teplota klesne na mínus 4 až mínus 11 stupňov Celzia, ale vo východnej polovici Slovenska môže byť aj mínus 11 až mínus 18 stupňov Celzia.
Aj noc z pondelka na utorok bude chladná
Pre okresy Brezno, Revúca, Rimavská Sobota, Gelnica, Košice mesto, Košice okolie, Michalovce, Rožňava, Sobrance, Spišská Nová Ves, Trebišov, Bardejov, Humenné, Kežmarok, Levoča, Medzilaborce, Poprad, Prešov, Sabinov, Snina, Stará Ľubovňa, Stropkov, Svidník, Vranov nad Topľou, Dolný Kubín, Liptovský Mikuláš, Námestovo, Ružomberok a Tvrdošín je aj vydaná výstraha prvého stupňa pred nízkymi teplotami, kde môže byť pod mínus 15 stupňov Celzia.
Pozor na poľadovicu – výstraha pre 18 okresov
Na západe Slovenska v utorok ráno a predpoludním hrozí poľadovica. Žlté varovanie vydal SHMÚ pre okresy Bratislava, Malacky, Pezinok, Senec, Myjava, Nové Mesto nad Váhom, Komárno, Nitra, Nové Zámky, Topoľčany, Šaľa, Dunajská Streda, Galanta, Hlohovec, Piešťany, Senica, Skalica a Trnava.
V utorok počas dňa podľa predpovede SHMÚ bude na Slovensku oblačno až zamračené, aj keď ojedinele môže byť oblačnosť aj zmenšená. Na viacerých miestach, v noci najmä v západnej polovici, sneženie alebo dážď so snehom. Na západe sa môže tvoriť už spomínaná poľadovica, keďže tu budú zrážky tekuté. Veľmi chladno bude najmä vo východnej polovici Slovenska.
V utorok bude cez našu oblasť postupovať ďalej na východ teplý front spojený s hlbokou tlakovou nížou so stredom nad Nórskym morom.
Najvyššia denná teplota zajtra (utorok) dosiahne mínus -4 až plus 1 stupeň Celzia, ale na východe a v Banskobystrickom kraji väčšinou bude mínus 9 až mínus 4 stupne Celzia.
Predpoveď na ďalšie dni (7 dní)
Ako uvádza SHMÚ, v stredu po južnej strane rozsiahlej oblasti nízkeho tlaku vzduchu nad západnou, severnou Európou a priľahlým Atlantikom k nám bude od juhozápadu až západu prúdiť teplý vzduch. Ako je vidieť na grafickej predpovedi SHMÚ, nočné teploty sa zmierna od štvrtka a už budú klesať na maximálne mínus 5 až mínus 7 stupňov Celzia.
Prichádza teda už spomínané oteplenie. „Vo štvrtok, piatok aj sobotu na juhu bude plus 3 až plus 5 stupňov Celzia,“ predpovedá meteorológ Peter Jurčovič a upozornil, že hrozí nielen sneženie, ale aj dážď, dážď so snehom, mrznúci dážď aj poľadovica. „Ešte pritom, keď bude fúkať nejaký vietor v oblasti hôr, tak sa môžu tvoriť aj snehové jazyky,“ doplnil.
Dlhodobá predpoveď počasia na 30 dní
Aj dlhodobá predpoveď počasia meteorológa Petra Jurčoviča ukazuje, že nočné aj denné teploty budú stúpať. „Je vidieť dosť výrazný skok na nočných teplotách nad nulu a cez deň bude aj 5 stupňov Celzia,“ priblížil v spomínanom počasí na Jojke s tým, že z hľadiska teplôt, budú najvyššie v treťom januárovom týždni, ale aj tu upozornil, že bude hroziť dážď, dážď so snehom či poľadovica.