Slovenskí vodiči môžu na pumpách krátkodobo platiť viac, analytik priblížil dlhodobý vývoj

Ceny pohonných látok na Slovensku sa na prelome januára a februára opäť posunuli o pár centov nahor. No ako upozorňuje analytik 365.bank Tomáš Boháček, medziročne sú však ceny palív stále približne o šesť percent nižšie. Regionálne porovnanie zároveň ukazuje, že cenová mapa strednej Európy sa výrazne vyrovnáva.
„Rozdiely medzi krajinami V4 a Rakúskom sa pri benzíne zredukovali na minimum a regionálna cenová konvergencia je takmer úplná,“ konštatuje Boháček. Kým Česko a Poľsko si pri benzíne stále udržiavajú náskok zhruba 10 až 12 centov na liter, Maďarsko sa dostalo na úroveň Slovenska a Rakúsko je už mierne drahšie.
Nafta nás robí konkurencieschopnejším
Pri nafte je situácia pre Slovensko priaznivejšia. Česká republika síce zostáva lacnejšia približne o desať centov na liter, no Poľsko sa už pohybuje len tesne pod slovenským priemerom. Naopak, Maďarsko a Rakúsko majú ceny citeľne vyššie, čo zvyšuje konkurencieschopnosť Slovenska najmä pre nákladnú dopravu a firmy s vysokou spotrebou palív. V širšom európskom kontexte zostáva rozdiel medzi strednou a západnou Európou výrazný, keďže priemerné ceny v EÚ a eurozóne sú pri benzíne vyššie o 15 až 23 centov a pri nafte o 13 až 19 centov na liter.
Sú lacné ruské energie už len mýtus? Benzín je v Rusku drahší ako v USA
Za nedávnym kolísaním cien stojí predovšetkým vývoj na trhu s ropou. Brent sa v závere minulého týždňa pohyboval okolo 68 dolárov za barel a americká ropa WTI pri úrovni približne 64 dolárov, pričom ceny ropy sa medzitýždenne znížili asi o jedno percento. Podľa Tomáša Boháčka sa trh v posledných dňoch posunul od eskalačného scenára k miernej korekcii, keď sa geopolitická riziková prirážka postupne vytráca. Po januárovom raste cien, ktorý súvisel s tvrdou rétorikou USA voči Iránu, prispeli k stabilizácii najmä avizované diplomatické rokovania v Ománe.
Vysoká ponuka tlačí ceny smerom nadol
Geopolitické riziko však z trhu úplne nezmizlo. V cenách je stále započítaná hrozba narušenia dodávok cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne pätina svetovej spotreby ropy. Jeho vplyv sa však postupne oslabuje a do popredia sa dostávajú dopytovo-ponukové faktory.
Benzín sa na Slovensku stabilizoval, no nafta zdražela. Ceny už reagujú na napätie na svetových trhoch
Rast produkcie v USA, obnovovanie ťažby v Kazachstane a celkovo vysoká globálna ponuka vytvárajú tlak na nižšie ceny, najmä v prostredí pomalšie rastúceho dopytu. Boháček preto upozorňuje, že geopolitická prémia, dnes odhadovaná na 8 až 12 dolárov za barel, by mohla ďalej vyprchávať a v strednodobom horizonte sa čoraz častejšie spomína návrat cien ropy bližšie k pásmu okolo 50 dolárov za barel.
Krátkodobo môžu palivá ešte zdražieť
Krátkodobo však ceny palív na čerpacích staniciach ešte môžu rásť. Analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík očakáva v najbližšom týždni zdraženie pohonných hmôt v rozsahu dvoch až piatich centov, a to v reakcii na vysokú volatilitu na ropnom trhu.
Ceny pohonných látok mierne stúpli, Slováci tankujú najdrahší benzín spomedzi krajín V4
Upozorňuje, že ceny ropy sa po prudkých výkyvoch opäť priblížili k hranici 68 dolárov za barel a na trhu existuje potenciál opätovného testovania psychologickej úrovne 70 dolárov. Z fundamentálneho hľadiska však podľa neho naďalej dominuje prebytok ponuky, keďže produkcia v USA sa drží blízko historických maxím a aj OPEC+ produkuje viac, než by si trh vyžadoval. Práve tento faktor dlhodobo obmedzuje rastový potenciál cien.
Volatilitu v posledných dňoch posilnili aj nové dáta o zásobách ropy v USA. Najnovšia správa americkej agentúry EIA ukázala pokles zásob surovej ropy o približne 3,45 milióna barelov, čo bolo viac, než trhy očakávali, a po predchádzajúcom oslabení to poslalo ceny ropy opäť nahor. Podľa Bajzíka ide o ďalší dôkaz, že v krátkom horizonte ceny reagujú najmä na rozdiel medzi očakávaniami a realitou.