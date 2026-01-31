Sú lacné ruské energie už len mýtus? Benzín je v Rusku drahší ako v USA

A rozdiel sa naďalej zväčšuje v dôsledku protichodných cenových trendov v oboch krajinách.
Ceny benzínu
Rozdiel v cenách benzínu medzi Ruskom a Spojenými štátmi sa v roku 2026 zväčšuje. Priemerné maloobchodné ceny pohonných hmôt v Rusku prekročili ceny v Spojených štátoch a rozdiel medzi nimi sa v nasledujúcich rokoch bude len zväčšovať. Referuje o tom web hlavnej ukrajinskej rozviedky SZRU.

Začiatkom roka 2026 stojí liter paliva v USA v prepočte takmer o päť rubľov menej ako v Rusku, čo vyvoláva pochybnosti o „lacných energiách“ pre ruských spotrebiteľov.

Zároveň sa cenové trendy v oboch krajinách líšia. V USA vykazujú ceny pohonných hmôt klesajúci trend, ktorý kopíruje svetové ceny ropy. V Rusku cena benzínu stabilne rastie a predbieha infláciu: len v januári 2026 sa priemerné ceny zvýšili o 1,2 %, pričom nárast bol zaznamenaný v 78 regiónoch.

Výhľad ruskej ekonomiky na nasledujúce roky zostáva pochmúrny. Americký Úrad pre energetické informácie (EIA) očakáva, že priemerná ročná cena ropy Brent v roku 2026 klesne, zatiaľ čo ruská vláda naďalej zakladá svoje výpočty na nerealistických číslach. V dôsledku klesajúcich príjmov z exportu ropné spoločnosti kompenzujú straty na domácom trhu.

Ďalším faktorom tlaku zostáva stav ruských verejných financií. Ruské ministerstvo financií už varovalo pred výrazným rozpočtovým deficitom v dôsledku znížených príjmov z ropy a plynu a predčasných výdavkov.

„Zámer pokryť túto medzeru finančnými prostriedkami z fondu národného blaha a zvýšením daní len potvrdzuje systémové problémy ruskej ekonomiky a prehlbujúce sa zaostávanie za rozvinutými krajinami,“ poznamenala spravodajská agentúra.

