Nemecká spoločnosť RWE uzavrela novú dohodu o LNG so Spojenými arabskými emirátmi

Nemecký energetický gigant RWE sa v piatok dohodol na preskúmaní zdrojov skvapalneného zemného plynu (LNG) od spoločnosti ADNOC zo Spojených arabských emirátov. Udialo sa tak v čase, keď sa Európa snaží diverzifikovať svoje dodávky energie mimo Spojených štátov.
Obe spoločnosti podpísali memorandum o porozumení, v rámci ktorého sa budú zaoberať dovozom až jedného milióna ton LNG ročne počas desiatich rokov. Podľa prepočtov agentúry AFP ide o približne 1,7 % spotreby plynu v Nemecku za rok 2025.
Vymenia jednu závislosť za druhú?
„Uzavretím nových dohôd o dodávkach LNG posilňujeme bezpečnosť dodávok pre Nemecko a celú Európu,“ povedal generálny riaditeľ spoločnosti RWE Markus Krebber.
Nemecko zvýšilo dovoz LNG z Blízkeho východu a najmä zo Spojených štátov po tom, čo sa po rozsiahlej invázii Moskvy na Ukrajinu v roku 2022 „odstrihlo“ od ruského zemného plynu.
Narástli však obavy, že Berlín by mohol vymeniť jednu závislosť za druhú, keďže americký prezident Donald Trump vniesol nepokoj medzi spojencov vyhláseniami, aby Spojené štáty anektovali Grónsko, ktoré patrí Dánsku.
Riešili aj batériové úložiská
Nemecký kancelár Friedrich Merz pred svojou stredajšou cestou do regiónu Perského zálivu uviedol, že táto oblasť môže pomôcť „diverzifikovať naše dodávateľské reťazce ropy a plynu“.
RWE podpísala tiež samostatné memorandum o porozumení so spoločnosťou Masdar zo SAE, zamerané na výstavbu až jedného gigawattu batériových úložísk na skladovanie energie v existujúcich prevádzkach RWE do roku 2030, s možnosťou rozšírenia o ďalší gigawatt do roku 2035.
Batériové úložiská sú kľúčové pre podporu zelenej transformácie, keďže zabezpečujú ukladanie energie z obnoviteľných zdrojov závislých od počasia, ako sú vietor či slnko.