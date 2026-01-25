Ceny pohonných látok mierne stúpli, Slováci tankujú najdrahší benzín spomedzi krajín V4

Ceny pohonných látok na Slovensku sa v polovici januára mierne zdvihli, no celkový obraz zostáva pre motoristov priaznivejší než pred rokom. Podľa údajov Štatistického úradu SR dosiahli benzíny aj nafta v treťom týždni roka najvyššie hodnoty za posledný mesiac, keď tempo zdražovania bolo rýchlejšie než v predchádzajúcich týždňoch, stále však len na úrovni dlhodobého priemeru.
Ceny mierne stúpli
Priemerná cena benzínu Natural 95 sa vyšplhala na 1,453 eura za liter a bežná nafta stála 1,402 eura za liter. Prémiové palivá zdraželi podobným tempom. Napriek tomu Slováci medziročne tankujú podľa dát úradu lacnejšie, benzín je lacnejší približne o 8,8 % a nafta o 9,3 % v porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka.
Krátkodobý rast cien je podľa analytikov skôr technickou korekciou po predchádzajúcom zlacnení než začiatkom nového rastového trendu. „V ďalší týždeň očakávame skôr stagnáciu cien pohonných látok a pohyby v rozmedzí nula až dva centy,“ uvádza analytik finančných trhov XTBMatej Bajzík.
Ako dodáva, ropa sa v uplynulých dňoch dostala do bočného trendu, keď sa Brent pohybuje približne medzi 63,5 a 65,3 dolára za barel. Trhy si podľa neho krátko „vydýchli“ po napätí okolo Venezuely a zároveň reagovali na zmiernenie rétoriky amerického prezidenta Donalda Trumpa voči Európe, čo investori čítali ako nižšie riziko obchodnej vojny.
Ponuky je dostatok
Rast cien ropy však brzdí silná ponuková strana. Najnovšie údaje z USA ukázali nárast komerčných zásob ropy o 3,4 milióna barelov a zásob benzínu až o 9 miliónov barelov, čo je jasný signál, že ponuky je na trhu dostatok. Aj Medzinárodná energetická agentúra síce mierne zlepšila odhad rastu dopytu v roku 2026, no podľa Bajzíka platí, že bez výrazného dopytového prekvapenia alebo výpadku dodávok zostane priestor na rast cien obmedzený.
Podobne situáciu hodnotí aj analytik 365.bankTomáš Boháček, podľa ktorého sa domáce ceny benzínu a nafty na konci januára môžu ešte mierne posunúť nahor, no bez dramatických skokov. Väčší priestor na rast má podľa neho nafta, čo súvisí s vyššími objemami prepravy na začiatku roka. Zároveň však upozorňuje, že ceny ropy a európskych palív zatiaľ nevykazujú jasný návrat k rastovému trendu a skôr krátkodobo kolíšu v reakcii na geopolitické vyjadrenia a nové dáta zo zámoria.
V regionálnom porovnaní sa situácia vyvíja rozdielne podľa typu paliva. Pri benzíne si Slovensko udržiava vyššie ceny než väčšina susedov. Najlacnejší benzín majú dlhodobo Česi a Poliaci, kde sa ceny pohybujú približne o 10 až 11 centov nižšie než doma. Pri nafte je obraz priaznivejší.
Slovensko patrí k lacnejším krajinám v regióne, pričom výrazne lacnejšia nafta je už len v Česku. V porovnaní s priemerom EÚ však stredná Európa vrátane Slovenska stále tankuje citeľne lacnejšie, rozdiely oproti západnej Európe dosahujú pri benzíne aj nafte viac než 15 centov na liter.
Napriek medziročnému zlacneniu však Slováci v rámci krajín V4 tankujú najdrahší benzín. „Hlavným dôvodom sú dane, ktoré tvoria významnú časť konečnej ceny pohonných látok,“ vysvetľuje ekonóm FinaxuPatrik Kindl. Pri benzíne podľa neho dane na Slovensku predstavujú až 57 % ceny, pri nafte 48 %, pričom najväčší podiel má spotrebná daň, a to 51 centov na liter benzínu a 37 centov na liter nafty.
Aj preto sa očakáva, že ceny palív zostanú počas zvyšku roka skôr stabilné a bez výrazných výkyvov, pokiaľ nepríde k nečakaným geopolitickým udalostiam alebo prudkému oživeniu globálneho dopytu.