Benzín sa na Slovensku stabilizoval, no nafta zdražela. Ceny už reagujú na napätie na svetových trhoch

Ceny pohonných látok na Slovensku sa koncom januára dostali do fázy, keď sa pri benzíne prejavuje stabilizácia, no nafta už reaguje citeľnejšie na napätie na globálnych trhoch.
Podľa údajov Štatistického úradu SR sa ceny benzínov v štvrtom týždni, teda od 19. januára do 25. januára, prakticky nezmenili, zatiaľ čo motorová nafta medzitýždenne zdražela v priemere o takmer tri centy za liter.
Aktuálne ceny sú najvyššie od decembra
Benzín Natural 95 sa predával za 1,454 eura za liter a motorová nafta za 1,427 eura, čo sú najvyššie hodnoty od začiatku decembra 2025. Napriek tomu zostávajú pohonné látky medziročne lacnejšie približne o deväť percent.
Štatistici upozorňujú, že pri nafte išlo o nadpriemerný cenový pohyb, keďže bežné týždňové výkyvy sa dlhodobo pohybujú okolo jeden a pol centa za liter. Kým ceny benzínov vzrástli len nepatrne, základná aj prémiová nafta zdraželi takmer o tri centy. Stabilnejší vývoj zaznamenali alternatívne palivá, teda LNG a LPG mierne zlacneli, ceny CNG, bioLNG, vodíka aj elektriny pre elektromobily zostali nezmenené.
Ako sa budú vyvíjať ceny benzínov a nafty? Analytici majú dobré správy
Podľa analytika 365.bankTomáša Boháčka sa cenový obraz Slovenska v regióne postupne vyrovnáva. „Regionálne porovnanie cien pohonných látok ukazuje, že cenová výhoda okolitých krajín voči Slovensku sa postupne zužuje a pri niektorých palivách sa už prakticky vytratila,“ uviedol Boháček. Pri benzíne zostávajú lacnejšie najmä Česko a Poľsko, no rozdiely sa pohybujú už len v rozpätí niekoľkých centov.
Maďarsko je mierne drahšie než Slovensko a Rakúsko má ceny benzínu približne o tri centy vyššie. Pri nafte je situácia pre Slovensko priaznivejšia. Výraznejšiu cenovú výhodu si zachováva len Česko, zatiaľ čo Rakúsko a Maďarsko sú citeľne drahšie. V širšom európskom kontexte však Slovensko podľa Boháčka zostáva lacnejšie, keďže priemerné ceny v EÚ sú pri benzíne vyššie o 17 až 24 centov a pri nafte o 14 až 19 centov na liter.
Do cien sa vracia geopolitická prirážka
Za aktuálnym vývojom cien stojí najmä prudký obrat na trhu s ropou. Cena ropy Brent sa v závere týždňa pohybovala okolo 69,5 dolára za barel, americká WTI okolo 64,5 dolára, pričom obe referenčné ceny vzrástli približne o šesť až sedem percent. Do cien sa opäť vrátila výrazná geopolitická prirážka.
Tankujeme lacnejšie než väčšina Európy, no stále drahšie než susedia. Analytici prezradili, kde sa oplatí natankovať
Tomáš Boháček upozorňuje, že trhy reagujú najmä na eskaláciu napätia medzi USA a Iránom a obavy z možného narušenia dopravy cez Hormuzský prieliv, ktorým prechádza približne pätina svetových dodávok ropy. „Samotná geopolitická prirážka môže aktuálne predstavovať tri až štyri doláre na barel,“ dodáva s tým, že v prípade ďalšej eskalácie sa ceny môžu krátkodobo priblížiť k hranici 72 dolárov.
Rast cien podporili aj zásoby a počasie
Podobne situáciu vidí aj analytik finančných trhov XTB Matej Bajzík, podľa ktorého ropa od začiatku týždňa posilnila o viac než sedem percent. „Najsilnejší impulz prišiel z obáv z eskalácie konfliktu medzi USA a Iránom,“ konštatuje. Trh zároveň podporil nečakaný pokles amerických zásob ropy a krátkodobé obmedzenia produkcie v dôsledku zimného počasia. Ide však skôr o dočasné faktory, keďže dlhodobý fundament podľa Bajzíka naďalej naznačuje prebytok ropy na trhu a relatívne komfortnú ponuku.
Ceny palív na Slovensku klesajú pomalšie než u susedov, analytici priblížili ďalší vývoj
Pre slovenských motoristov to znamená, že priestor na ďalšie zlacňovanie pohonných látok sa vyčerpal. Analytici sa zhodujú, že v najbližších týždňoch sa riziká prikláňajú skôr k miernemu rastu cien, najmä pri nafte, ktorá je citlivejšia na geopolitické napätie a dopyt v doprave. Očakávania hovoria o možnom zdražení v rozsahu dvoch až piatich centov za liter.
Zároveň však nejde o začiatok nového dlhodobého rastového trendu, ale skôr o návrat geopolitickej prémie do cien po období jej dočasného útlmu. Rozhodujúce bude, či sa napätie na Blízkom východe pretaví do reálnych výpadkov dodávok, alebo zostane len na úrovni hrozieb.