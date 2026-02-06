Obchodná komora má obavy z unáhleného zákazu dovozu ruského plynu, varuje pred ohrozením energetickej bezpečnosti

Rozhodnutie Európskej únie o postupnom ukončení dovozu plynu z Ruskej federácie je podľa zástupcov Slovenskej obchodnej a priemyselnej komory (SOPK) unáhlené a nedostatočne pripravené. Nezohľadňuje špecifické potreby vnútrozemských štátov ani existujúce dlhodobé zmluvné záväzky, ktoré môžu viesť v prípade ich nedodržania k miliardovým sankciám.
Dňa 26. januára 2026 bolo na zasadnutí Rady EÚ formálne potvrdené prijatie nariadenia o postupnom ukončení dovozu plynu z Ruskej federácie do Európskej únie. Podľa schváleného harmonogramu má dovoz skvapalneného plynu LNG skončiť do konca roka 2026 a potrubného plynu do novembra 2027. Nariadenie je súčasťou programu RePower EU, ktorého cieľom je úplné odstrihnutie EÚ od energetických surovín z Ruskej federácie.
Členské štáty Európskej únie tak musia do 1. marca 2026 pripraviť národné plány na diverzifikáciu dovozu ropy a plynu, pričom na projekty, ktoré budú dohodnuté a schválené, majú byť vyčlenené finančné prostriedky z EÚ. Európska komisia si zároveň ponecháva priestor na výnimky – nariadenie umožňuje, aby v prípade núdze povolila dočasnú výnimku z dovozu až na štyri týždne.
Závažný problém
Podľa podpredsedu SOPK Júliusa Kostolného rozhodnutie EÚ nereflektuje technické, logistické ani geografické obmedzenia niektorých členských štátov. „Vôbec sa neprihliada na potreby vnútrozemských členských krajín, ktoré nemajú prístup k moru a nemajú ani vybudované dostatočné a lacné prepravné kapacity„, uviedol Július Kostolný.
Závažným problémom je podľa SOPK aj ignorovanie dlhodobých zmluvných záväzkov dovozcov energií. V prípade neodobratia dohodnutých objemov by museli firmy čeliť vysokým sankciám na základe princípu „take or pay„. „V prípade Slovenska ide o pokutu vo výške 16 mld. €,“ upozornil Kostolný.
Práve Slovensko a Maďarsko patrili medzi krajiny, ktoré pri hlasovaní v Rade EÚ s prijatím nariadenia nesúhlasili. Obe krajiny už oznámili zámer obrátiť sa na Súdny dvor EÚ v Luxembursku.
Hlavná námietka
Hlavná námietka sa týka spôsobu prijatia nariadenia kvalifikovanou väčšinou, hoci v prípade sankčných opatrení by sa podľa ich názoru malo rozhodovať jednomyseľne. Zároveň je podľa SOPK sporné, či je možné v stanovených termínoch plne nahradiť približne 18-percentný podiel ruského plynu na dovoze do EÚ.
„Únia deklaruje, že napr. dnešný dovoz ropy z Ruskej federácie do Európskej únie tvorí už len 3 % z celkového dovozu, je však otázne, či tieto údaje sú spoľahlivé, pretože „prebalená“ alebo prepracovaná ruská ropa z Indie alebo Číny môže tieto údaje významne spochybniť. Takýto osud môže čakať aj dovoz plynu,“ dodal Kostolný.
Ďalšie otázniky
Otázniky vyvoláva aj nová obchodná dohoda s USA, v rámci ktorej sa Európska komisia zaviazala dovážať fosílne palivá v objeme 750 miliárd dolárov počas troch rokov.
„Ak je zmyslom programu RePower vybudovať autonómnu energetickú Európsku úniu, potom sa vynára otázka, prečo sa Európska komisia zaviazala v novej obchodnej dohode s USA doviezť v najbližších 3 rokoch fosílne palivá z USA za 750 mld. USD. V porovnaní s dnešnými 70 mld. USD ročne by išlo o trojnásobok, čo je vylúčené, pretože ani USA nemajú k takýmto objemom vybudované pobrežné terminály“ konštatuje podpredseda SOPK.
Slovenská obchodná a priemyselná komora zároveň deklaruje, že bude podporovať vládu v úsilí zabrániť zákazu dovozu plynu, ropy a jadrového paliva z Ruskej federácie, keďže ide o strategické suroviny nevyhnutné pre fungovanie hospodárstva, domácností a zachovanie konkurencieschopnosti Slovenska.