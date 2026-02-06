Ceny pohonných látok rástli rýchlejšie, motoristi však platili stále menej než pred rokom

Najpredávanejšie pohonné látky na Slovensku v závere januára zdražovali rýchlejšie, než je ich dlhodobý priemer. Ceny základných aj prémiových palív zaznamenali v priemere nárast o 2 centy za liter, čo je výraznejšie tempo ako dlhodobý priemer. Napriek tomu motoristi platili za benzíny a motorovú naftu stále o približne 6 % menej než pred rokom. Uviedol to Štatistický úrad SR (ŠÚSR).
Spotrebiteľské ceny pohonných látok rástli už tretí týždeň za sebou. Tempo zdražovania benzínov bolo najrýchlejšie od začiatku novembra 2025, zatiaľ čo ceny nafty pokračovali vo vyššom tempe zdražovania už druhý týždeň za sebou nad úrovňou 1,5 centa za liter. Obyčajné i prémiové benzíny a všetky druhy nafty si medzi týždňami prilepšili v priemere o 2 centy za liter.
Ceny základných a prémiových palív
Ceny základného a prémiového benzínu a obyčajnej motorovej nafty dosiahli najvyššie hodnoty od prvej polovice decembra 2025. Cena prémiovej nafty sa posunula na maximum od konca novembra 2025. Motoristi v tejto dobe platili priemerne 1,473 eura za liter obyčajného benzínu 95 a 1,679 eura za liter prémiových benzínov. Bežná nafta bola v priemere za 1,448 eura a prémiová nafta za 1,650 eura za liter.
Aj napriek rastu sú aktuálne ceny palív stále nižšie ako pred rokom: benzín 95 je lacnejší o 7,3 %, prémiové benzíny o 6,3 %, motorová nafta o 6,5 % a prémiová nafta o 5,6 %.
Ceny plynov a elektriny na nabíjanie elektromobilov
Ceny plynov ako palív pre vozidlá sa menili len mierne. Skvapalnený zemný plyn (LNG) zdražel o 0,9 centa na 1,503 eura za kilogram. Cena stlačeného zemného plynu (CNG) zostala na 1,747 eura za kilogram, rovnako ako cena skvapalneného ropného plynu (LPG), ktorá sa nezmenila a zostala 0,674 eura za liter. Ekologický alternatívny plyn bioLNG mal stabilnú cenu 1,783 eura za kilogram a vodík sa predával za dlhodobo nezmenených 21,60 eura za kilogram.
Elektrická energia pre nabíjanie elektromobilov si udržala ceny: pri stredne rýchlom nabíjaní (AC, do 22 kW) sa platilo 0,41 eura za kWh, pri rýchlom (DC, do 150 kW) 0,55 eura za kWh a pri ultra rýchlom nabíjaní (DC, nad 150 kW) 0,69 eura za kWh.
V porovnaní s rovnakým obdobím minulého roka bol CNG drahší o 7,1 %, zatiaľ čo LPG bolo lacnejšie o 11,7 %, LNG o 11,4 % a nefosílny plyn bioLNG lacnejší o 23,3 %.