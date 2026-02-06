Slovenské elektrárne získajú od EÚ viac ako 60 miliónov eur na modernizáciu vodnej elektrárne Čierny Váh

Európska komisia schválila grant pre Slovenské elektrárne na projekt SE Integrátor, ktorý premení prečerpávaciu vodnú elektráreňČierny Váh na hybridný zdroj flexibility kombinujúci prečerpávacie uskladnenie energie s veľkokapacitným batériovým úložiskom.
Prvá fáza projektu
Modernizácia má posilniť stabilitu slovenskej prenosovej sústavy, integráciu obnoviteľných zdrojov energie (OZE) aj regionálnu energetickú bezpečnosť.
Slovenské elektrárne získali od Európskej komisie grant vo výške 62,63 milióna eur na prvú fázu projektu v rámci programu Connecting Europe Facility (CEF). Projekt je jedným zo 14 cezhraničných energetických projektov, na ktoré EÚ celkovo vyčlenila 650 miliónov eur.
Silná a nezávislá Energetická únia
„Zavedenie variabilných otáčok a najväčších frekvenčných meničov svojho druhu v prečerpávacej energetike je prelom, ktorý posunie naše možnosti v oblasti flexibility na úplne novú úroveň. Ukazujeme, že aj krajina našej veľkosti dokáže priniesť projekty s európskym významom.“ uviedol predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Slovenských elektrární Branislav Strýček.
SAPI: Ceny elektriny ovplyvňuje najmä trh, kľúčom k ich zníženiu je práve rozvoj OZE
Podľa eurokomisára pre energetiku Dan Jörgensen „silná a nezávislá Energetická únia, ktorá prináša čistú a lacnú energiu spotrebiteľom, musí stáť na integrovanej a bezpečnej energetickej infraštruktúre. Projekty, ktoré finančne podporujeme, posilnia konkurencieschopnosť a energetickú bezpečnosť Európy a posunú nás na stabilnú cestu k nezávislosti.“
Elektráreň Čierny Váh je najväčšia prečerpávacia elektráreň na Slovensku s inštalovaným výkonom 735 MW a ročnou výrobou približne 200 GWh. Modernizácia zahŕňa úpravu dvoch turbogenerátorov na variabilné otáčky, inštaláciu batériového úložiska s kapacitou 80 MW/160 MWh, ako aj nasadenie frekvenčných meničov, ktoré budú najväčšie svojho druhu pre PVE na svete. Projekt rozšíri regulačný rozsah elektrárne na úroveň od -712 MW do plus 790 MW a zvýši jej účinnosť pri kombinovanej prevádzke s batériami až na 77 %.
Rastúci podiel OZE v Európe zvyšuje potrebu dlhodobej akumulácie elektriny a rýchlej regulácie prenosovej sústavy. Prečerpávacie elektrárne dnes zabezpečujú viac ako 90 % veľkokapacitnej akumulácie v EÚ a patria k pilierom stability siete.
Slovenské elektrárne prevádzkujú 31 vodných elektrární s inštalovaným výkonom 1 653 MW, z toho 916,4 MW tvoria prečerpávacie zdroje, ktoré v priemere pokrývajú 11 % ročnej výroby spoločnosti a patria medzi najrýchlejšie nasaditeľné regulačné kapacity v krajine.
Modernizovaný Čierny Váh v hybridnom režime umožní poskytovanie primárnej, sekundárnej aj terciárnej regulácie z jedného zdroja vďaka kombinácii prečerpávacej technológie a batériového úložiska s takmer okamžitou reakciou na výkyvy výroby z OZE. Taktiež otvorí priestor na cezhraničné obchodovanie regulačnej energie na platformách MARI a PICASSO, posilní integráciu Slovenska do jednotného trhu s podpornými službami a prispeje k stabilite sústav v Maďarsku, Poľsku a Česku, prípadne aj na Ukrajine, čím podporí regionálnu energetickú bezpečnosť.