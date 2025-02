Slovensko je priam stvorené pre prečerpávacie vodné elektrárne, v blízkej budúcnosti by z nich mohlo aj ťažiť

Slovensko má pre budovanie prečerpávacích vodných elektrární zaujímavé a unikátne krajinné profily. Sú o tom presvedčení viacerí energetickí odborníci, na čele s energetikmi zo Slovenských elektrární.

Ukazuje sa, že s výstavbou obnoviteľných zdrojov energií (OZE) do budúcna budú rásť aj požiadavky na služby, ktoré budú môcť efektívne poskytovať práve prečerpávacie vodné elektrárne v celom stredoeurópskom priestore.

„Slovensko z týchto nových príležitostí na energetickom trhu bude môcť ťažiť,“ uviedla pre agentúru SITA hovorkyňa Slovenských elektrární Lenka Šarláková. Na európskom energetickom trhu v súčasnosti pretrvávajú veľké požiadavky na budovanie nových obnoviteľných zdrojov energie.

Prečerpávacia elektráreň Čierny Váh

Tieto nestabilné zdroje pre výrobu elektrickej energie, najmä fotovoltické a veterné elektrárne, si vyžadujú kompenzácie pre obdobia, kedy OZE nie sú schopné dodávať elektrickú energiu. Alebo naopak, vyrábajú ju v takom množstve, že trh túto energiu nedokáže efektívne absorbovať.

„Na kompenzáciu disproporcií medzi dodávkou a spotrebou elektrickej energie sa javia ako efektívne práve prečerpávacie vodné elektrárne,“ dodala Šarláková. Slovenský dominantný výrobca má vo svojom portfóliu veľkú Prečerpávaciu vodnú elektráreň Čierny Váh.

Prečerpávacia vodná elektráreň Čierny Váh je našou najväčšou prečerpávacou vodnou elektrárňou a svojim inštalovaným výkonom (734 megawattov) aj najväčšou vodnou elektrárňou. Horná nádrž, umiestnená v nadmorskej výške 1 160 metrov nemá vlastný prítok.

Podporné služby pre elektrizačnú sústavu

Elektráreň poskytuje najmä podporné služby pre elektrizačnú sústavu, vrátane záskoku za najväčší inštalovaný blok v nej. V súčasnosti ju Slovenské elektrárne nevedia porovnať s ostatne medializovaným projektom Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec z dielne ministerstva životného prostredia.

„Nepoznáme technické detaily Prečerpávacej vodnej elektrárne Málinec, preto nie sme schopní ich komplexne porovnať,“ podotkla Šarláková. Slovenské elektrárne nedávno prejavili záujem o staronový, viackrát odložený projekt prečerpávacej elektrárne Ipeľ.

Rešpektovanie požiadaviek štátu

Ak by sa nakoniec štát rozhodol ísť do projektu prečerpávacej elektrárne Málinec, slovenský dominantný výrobca elektriny je ochotný sa o projekte rozprávať. Rešpektuje však, že nateraz chce ísť do projektu štát sám.

„Štát deklaroval, že Prečerpávaciu vodnú elektráreň Málinec chce realizovať vo vlastnej réžii, bez účasti Slovenských elektrární. Toto rozhodnutie plne rešpektujeme. V prípade, že štát prejaví záujem o naše know-how v tejto oblasti, sme pripravení sa o tejto téme rozprávať,“ uzavrela Šarláková.