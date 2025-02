Progresívci chcú odvolať Tarabu, výstavba prečerpávačky Málinec je podľa Stohlovej poslednou kvapkou - VIDEO

Progresívne Slovensko (PS) chce odvolať podpredsedu vlády a ministra životného prostredia SR Tomáša Tarabu z jeho postu.

„Výstavba prečerpávacej vodnej elektrárne (PVE) Málinec je poslednou kvapkou v dlhom zozname jeho zlyhaní. Ideme ho preto odvolávať a očakávame, že koaliční poslanci (Rudolf Huliak a Roman Malatinec), ktorí verejne deklarovali nesúhlas s projektom na Podpoľaní, svoj postoj prejavia aj hlasovaním,“ vyhlásila podpredsedníčka Výboru NR SR pre pôdohospodárstvo a životné prostredie Tamara Stohlová.

Taraba ignoruje hlas miestnych obyvateľov

Dodala, že k tejto téme aj verejne požiadala poslanca a predsedu výboru pre životné prostredie Rudolfa Huliaka k zvolaniu tohto výboru, čo predseda prisľúbil. Stohlová dodala, že sa rozprávala s miestnymi obyvateľmi, ktorí tu žijú, hospodária a podnikajú.

„Minister Taraba sa správa ako komunista, chce ľuďom brať pôdu aj práva. A keď sa na to prišlo, namiesto vysvetľovania klamal. Projekt elektrárne by ovplyvnil viac ako 50 nehnuteľností a stovky ľudí, no minister tvrdí opak. Nielenže ignoruje hlas miestnych obyvateľov, ale aj systematicky rozvracia ochranu prírody a sabotuje environmentálne reformy,” dodala Stohlová.

Projekt bol označený za strategickú investíciu bez diskusie

Podpredseda PS Ivan Štefunko vyjadril obavy z toho, že projekt prečerpávacej elektrárne za viac ako 2 miliardy eur bol označený za strategickú investíciu bez dostatočnej diskusie s odborníkmi a verejnosťou.

„Taraba chce projekt prečerpávačky za viac ako 2 miliardy eur ako strategickú investíciu. Obišiel tak všetky odborné analýzy, o projekte nie sú dostupné takmer žiadne informácie a nie je ani jasné, kto bude projekt spolufinancovať a zarábať na ňom,“ vyhlásil Štefunko.

Oslovili aj opozičných partnerov

Poslanec za PS Michal Sabo dodal, že Taraba zlyháva v Pláne obnovy, deformuje Envirofond a jeho rozhodnutia zhoršili pozíciu Slovenska v právnych konaniach na úrovni EÚ. „Keď mal možnosť zabezpečiť, aby boli skládky odpadu bezpečnejšie, neurobil to,“ uzavrel Sabo.

Poslanec Martin Dubéci (PS) na záver doplnil, že začali so zbieraním podpisov na návrh na vyslovenie nedôvery ministrovi Tarabovi, k čomu oslovili aj opozičných partnerov SaS a KDH. „Zozbierané podpisy chceme podať ešte tento týždeň a zasadnutie parlamentu k odvolávaniu preto predpokladáme už budúci týždeň,“ dodal Dubéci.